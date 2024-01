Otthagyta a díjátadót, esélyiben sietett a kórházba Kate Beckinsale

Kate Beckinsale elárulta, hogy a Golden Globe-gálán eltöltött csillogó estéjét a kórházban fejezte be.

Az 50 éves brit színésznő a díjak átadása után át sem öltözött, hanem a gyönyőrű ezüst csillámos Atelier Zuhra estélyijében ment a kórházba, hogy szeretett édesanyja és mostohaapja mellett lehessen, akik mindketten súlyos egészségügyi problémákkal küzdenek. Kate mostohaapja, a 87 éves Roy Battersby jelenleg kórházban van, és miközben épp agyvérzése után lábadozik, évek óta küzd a rák két formájával is.

Bár a színésznő díjátadó volt a rangos filmes eseményen, biztosította szeretteit, hogy velük tölti az estét, melyről Kate közösségi oldalára fényképes bizonyítékot is feltöltött.

