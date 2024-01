Balesete után kerekesszékbe került az Oscar-díjas színésznő

Az egykori szexszimbólum, a most 76 éves Jessica Lange, a King Kong és még megannyi film sztárja, kerekesszékbe kényszerült.

Jessica Lange is seen in a wheelchair after opening up about her retirement while on walk with BFF Susan Sarandon in New York City https://t.co/tPS51tSPGy

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 6, 2024