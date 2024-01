Síbalesetben törte össze az arcát a bájos színésznő

Az utóbbi hetek egyik legfelkapottabb filmjének, a Saltburnnek a sztárja vasárnap a Golden Globe vörös szőnyegén egy fekete Dior Haute Couture ruhában és egy hozzá illő fekete fátyollal az arca előtt jelent meg, amelyet a Varietynek adott interjúban csak úgy nevezett, a „védőfátyol”.

‘Saltburn’ star Rosamund Pike ‘smashed up’ her face in skiing accident ahead of the 2024 Golden Globes https://t.co/8vratUguG5 pic.twitter.com/O8w5hHJi82

— New York Post (@nypost) January 8, 2024