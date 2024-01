Katalinnak megszakadt a szíve, de végül beadta a derekát Vilmosnak

Egy bennfentes állítása szerint Katalin hercegnének megszakad a szíve Vilmos herceg azon döntése miatt, hogy György herceget az Eton College-ba küldi, amikor 13 éves lesz.

A walesi herceg és hercegné két hónapon belül kétszer is meglátogatta Katalin régi magániskoláját, a Marlborough College-ot, ami olyan találgatásokhoz vezetett, hogy a 10 éves György herceg talán oda jár majd, nem pedig a fiúiskolába, az Eton College-ba, ahová Vilmos herceg is járt – számol be a The Sun brit napilap.

Úgy vélik, a háromgyermekes anyuka nem rajong az olyan iskolákért, mint az Eton. Az In Touch Weeklynek nyilatkozva egy bennfentesnek nevezett forrás azt állította, hogy Katalinnak megszakad a szíve a gondolattól, hogy fiát bentlakásos iskolába küldje, mert kislány korában egy hasonló bentlakásos iskolában zaklatták, és nem bírja elviselni a gondolatot, hogy György herceg ugyanezt átélje.

A bennfentes szerint azonban Katalin „végül beadta a derekát”, és beleegyezett, hogy fia apja és a nagybátyja nyomdokaiba lépjen, amikor betölti a 13. életévét.

„Katalin sokáig nem értett egyet a férjével, pedig ez a hagyomány” – mondta.

Vilmos herceg és testvére, Harry herceg is az Eton College-ba járt, ezzel megszakítva a királyi hagyományt, mivel a rangidős királyi családtagok korábban az északkelet-skóciai Gordonstounba jártak.