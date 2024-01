Gyermekeivel együtt halt meg a Cobra 11 sztárja – mellbevágó üzenetet osztott meg halála előtt

A német színész egy egymotoros magánrepülőgép fedélzetén csütörtökön néhány pillanattal a felszállást követően zuhant a tengerbe. Oliver tíz- és tizenkét éves lánya, valamint a pilóta is életét vesztette a tragédiában.

‘Speed Racer’ actor Christian Oliver’s eerie final post before crash that killed him, his two young daughters revealed https://t.co/KYQOIEqjaY pic.twitter.com/7BjQom8yth

— New York Post (@nypost) January 5, 2024