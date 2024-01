Bradley Cooper randi helyett az édesanyjával szórakozott a Golden Globe-on

Hiába várták a rajongók, hogy végre együtt láthatják a színészt és pletykált új barátnőjét, Gigi Hadidot, ezúttal hoppon maradtak.

A 2024-es Golden Globe díjátadó igazi családi esemény volt, legalábbis Reese Witherspoon és Bradley Cooper számára, akik családtagjaikkal vettek részt az év első nagy filmes eseményén.

Az idei díjátadó vörös szőnyegén természetesen ezúttal is a sztárpárok voltak túlsúlyban, azonban jó páran gondolták úgy, hogy a Golden Globe-ra ezúttal egy szeretett családtagjukat hívják meg.

Reese például fess nagyfiával pózolt a vörös szőnyegen. A színésznő Ryan Phillippe-től született fia egyébként nemrégiben debütált színészként a Never Have I Ever című sorozatban, így hivatalosan is híres szülei nyomdokaiba lépett.

Bár Bradley Coopert és a topmodell Gigi Hadidot pár hónapja romantikus szálak fűzik össze, úgy tűnik a kapcsolat még nem vörös szőnyeg hivatalos, így a Csillag születik sztárja ezúttal édesanyjával, Gloria Campanóval érkezett az eseményre. Sajnos a színész bár színészként és rendezőként is esélyesnek számított a Maestro című filmjével, végül díj nélkül távozott, édesanyja támogatása azonban bizonyára enyhített a csalódottságán.