Szoros küzdelem várható az idei Golden Globe-on – ők a legesélyesebbek

Yeoh tavaly a drámai filmmezőny legjobb színésznőjének díját kapta a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért a Golden Globe-ceremónián. A magyar idő szerint hétfő hajnalban látható idei díjátadó további közreműködői között lesz még Julia Garner, George Lopez és Justin Hartley is.

Michelle Yeoh, Angela Bassett, Amanda Seyfried, Patrick J. Adams, Gabriel Macht, George Lopez, Julia Garner, Justin Hartley and Will Ferrell to present at the 2023 Golden Globe Awards, airing this Sunday. pic.twitter.com/J12KEo3fv4

