Összetört az énekes – egy éven belül két testvére is öngyilkos lett

Nick Carter szíve teljesen összetört. Az énekes most először szólalt meg, miután nővérére Bobbie Jeanre karácsony előtt egy nappal találtak holtan.

Nick Carter says he’s ‘completely heartbroken’ over sister Bobbie Jean’s death in emotional tribute https://t.co/pTmipJO7a7

— 360MediaX (@360mediaX) January 4, 2024