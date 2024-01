Ez lehet Meghan Markle titkos vágya, nem tudja elviselni, hogy Katalin mindent megkap

Sussex hercegnéje, mint az Egyesült Királyság királynője? Nem egészen.

A Briliáns elmék egykori színésznője, a 42 éves Meghan Markle királynő akar lenni – állítja Tom Bower királyi szakértő.

Bower szerint Sussex hercegnéje visszavágyik a királyi pompába, annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt férjével, Harry herceggel elhagyta Angliát, és Kaliforniába tették át a székhelyüket. A szakértő elmondta, hogy a trónörökös, Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné mindent megkap, amire Meghan titokban vágyik.

„Katalin ragyog, Katalin sikeres, Katalin népszerű – minden, amire Meghan vágyik.”

Arra azonban, hogy Meghan valaha királyné lehessen, kevés az esély, férje, Harry herceg ugyanis jelenleg ötödik a brit trónöröklési sorban. Megelőzi őt bátyja, Vilmos herceg és gyerekei, a most 10 éves György, a most 8 éves Sarolta és a most 5 éves Lajos.

Azonban nem csak a közvélemény vélekedik negatívan Harryről és Meghanról. Harry Tartalék című botránykönyve óta elég fagyos a hangulat körülöttük. Károly ráadásul állítólag haragszik fiára, aki feleségét, Kamilla királynét meglehetősen rossz színben tüntette fel a könyvében.

Ennél már csak a testvérek, Harry és Vilmos herceg kapcsolata mondható rosszabbnak. A trónörökösnek nem olyan szoros már a kapcsolata az öccsével, amióta Harry és amerikai felesége, Meghan hercegné három éve bejelentette, hogy felhagy a királyi család képviseletében végzett hivatalos tevékenységével, és Kaliforniába költözött a házaspár. A helyzeten nyilván csak rontott a botránykönyv, mely Vilmost sem kímélte.

