Szíven ütő interjút adott a nagybeteg színésznő

A Beverly Hills 90210 egykori sztárja, Shannen Doherty bízik abban, hogy a rák kezelésének jövőbeli fejlődése lehetővé teszi számára a hosszabb életet.

Shannen Doherty is hoping she ‘can squeeze out another three to five years’ of life as she battles stage 4 cancer https://t.co/6cB686FkDU pic.twitter.com/rgXcHygF0b

— Page Six (@PageSix) January 2, 2024