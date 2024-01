Mindenki meghökkenve áll Pamela Anderson smink nélküli fotója előtt

Az utóbbi hónapokban a természetes szépséget erősítők táborába lépett Pamela Anderson is. Az 56 éves színésznő és modell egyre gyakrabban búcsúzik el az erős rúzstól és a füstös szemektől, hogy natúr sminkkel emelje ki vonásait.

Pamela Anderson, 56, goes makeup-free for Proenza Schouler’s spring campaign https://t.co/qAUJtltuOe pic.twitter.com/Wg72gOYPIL

— Page Six (@PageSix) January 3, 2024