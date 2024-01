Horrorbalesetet szenvedett a Marvel színésznője

Carrie Bernans a Marvel Fekete párducának sztárja jelenleg kórházban lábadozik a horrorbaleset után.

‘Black Panther’ actress Carrie Bernans seen in graphic photos after ‘traumatic’ hit-and-run accident https://t.co/oQjmlQxtUY pic.twitter.com/C3WF1SmYmL

— New York Post (@nypost) January 2, 2024