Nem is sejtette, hogy valójában királyi vér folyik az ereiben - sztárok és családi titkaik

Bizonyára mindannyiunknak vannak családi történetei, amiket a még élő nagyszülők mindig felemlegetnek, akárhányszor csak összejön a rokonság. Ezek a mesék a felmenőkről szólnak és a család egyik legfontosabb értékét hordozzák magukban, hiszen nagyon nagy kincs az, ha tudjuk, honnan származunk, és kik is vagyunk valójában. Azonban vannak olyan régen elfeledett történetek, amik az idő homályába vesztek, vagy éppen szánt szándékkal lettek elfeledve.

Egy családfa felállítása manapság már nem űrkutatás, könnyen kideríthető, hogy az ember lánya vagy éppen fia, milyen ősökkel rendelkezik. Napjainkban igen divatos lett az után kutatni, kinek milyen vér csörgedezik az ereiben. A sztárok ebből a szempontból kifejezetten kiváltságosak, hiszen a média, illetve a kutató műsorok örömmel fedik fel a hírességek családi titkait, aminek aztán vagy nagyon megörülnek az alanyok vagy kifejezetten bosszúsak, amiért kiteregették a családi „szennyesüket”, még ha az évszázadokkal ezelőtt is történt.

Ben Affleck amerikai színész-rendező (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

És ha már botrány, akkor elsőnek meg is említjük Ben Afflecket, aki néhány évvel ezelőtt került igencsak kellemetlen helyzetbe, amikor a WikiLeaks kiszivárogtatta a Sony stúdió belső levelezését. Ezen üzenetváltások közt bukkantak rá a színész kis titkára, miszerint rabszolgatartó ősökkel rendelkezik. Az egyik amerikai csatorna családfakutatós műsora derítette ki ezt a Ben számára kínos információt, amit aztán a Holtodiglan sztárja letiltatott. Bár a műsor hitelessége forgott kockán, az Affleckről szóló részben nem tettek említést a kellemetlen rokonról. Aztán muszáj volt a színésznek szembenéznie múltjával, aki töredelmesen beismerte, kínosan érintette a tény, és több karitatív szervezet támogatójaként, nem érezte helyesnek, ha kitudódik a dolog.

Tilda Swinton brit színésznő a The Dead Don’t Die című nyitófilm vetítésén (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)

Tilda Swinton, akinek már arcvonása és testbeszéde is egyfajta fennköltséget sugall magából, hiszik vagy sem, de II. Róbert skót király egyenes ági leszármazottja. A színésznő persze mindig is tisztában volt vele, hogy családja nemesi származású, de az, hogy királyi vér folyik az ereiben, ráadásul 19 generációra visszamenőleg, az már őt is igencsak meglepte. A Grand Budapest Hotel sztárjának édesapja a skót családfakutatók szerint II. Róbert törvénytelen fiának leszármazottja, míg édesanyja a király szeretőjének volt távoli rokona.

Ashley Judd (Fotó: (MTI/EPA/Niko)

A beavatott sztárja, Ashley Judd csak néhány évvel ezelőtt jött rá, hogy mégsem olyan átlagos családból származik, mint gondolta. Kiderült ugyanis, hogy a színésznő távoli ősei a leghíresebb angol gyarmatosítók közé tartoztak, akik a Mayfloweren érkeztek Amerikába az 1620-as években. A sorsfordító információ alapjaiban rengette meg Ashley életét. A híresség, aki maga az emberi jogok és a társadalmi igazságosság élharcosának tartja magát, a sors furcsa fintorának tartja, hogy ősei éppen a vallásszabadságért hagyták el hazájukat.

Dakota Fanning és Elle Fanning (Fotó: Marc Piasecki/GC Images )

Elle és Dakota Fanning vérvonala sem átlagos. A lányok, mint kiderült III. Eduárd angol király 21. illetve 22. dédunokái, így a történelem viharos idejében elveszett családi kapcsolatnak hála, kvázi hercegnőkké avanzsáltak a nővérek. Az pedig még izgalmasabbá teszi a a történészek kutatását, hogy a 700 évnyi népszámlálási dokumentációkból, anyakönyvi és halotti kivonatokból kiderült, Fanningék Katalin hercegnének is igen távoli unokatestvérei.

Sarah Jessica Parker amerikai színésznő (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)

Azonban Sarah Jessica Parker színésznő felmenője a fentebb említettek őseit is simán kenterbe veri, ugyanis a híresség anyai ágon leszármazottja egy bizonyos Esther Elwellnek, akit a salemi boszorkányperek idején volt gyanúsított. A nő a fennmaradó dokumentumok szerint megátkozta szomszédját, aki ezután nem sokkal elhunyt. Bár Sarah ősét boszorkánynak tartották, végül nem került máglyára, mivel megszökött. A sors újabb fintora, hogy Sarah 1993-ban a Hókusz pókusz című filmben egy olyan boszit játszott, akit a késő 1600-as években Salemben égettek el.