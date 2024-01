Elhunyt a színészlegenda, a Disney csillaga

Elhunyt 90 éves korában a mexikói színészlegenda, Ana Ofelia Murguía. A mexikói Nemzeti Képzőművészeti Intézet a hétvégén jelentette be Murguía halálát, de a halál okát nem közölték.

– mondta Alejandra Frausto Guerrero kulturális miniszter.

A színésznő bár világhírnévre csak nagyon későn tett szert, hazájában hosszú és eredményes karriert futott be, mind a televízióban, mind a színpadon.

