Ki, kinek a kicsodája? Híres emberek még híresebb keresztszülőkkel

Ki, kinek a kicsodája? Ez egy olyan kérdés, amire lehetetlen lenne háromszáz vagy még annál is több oldalánál kevesebbel válaszolni. A sztárvilágban ugyanis több kapocs is összeköti a celebeket, például a keresztszülő-keresztgyerek kapcsolat, és bőven akad meglepő párosítás Hollywoodban és még azon is túl.

Drew Barrymore és Frances Bean

Drew Barrymore a Clooney Alapítvány első Justice Albie Awards átadóján (Fotó: EPA/Peter Foley)

Azt eddig is mindenki tudta, hogy Drew Barrymore keresztapja a híres rendező, Steven Spielberg, de azt már kevesen, hogy az E. T. sztárja maga is keresztszülőséget vállalt. Mivel kitalálni is nehéz lenne, ezért gyorsan eláruljuk, hogy Curt Cobain és Courtney Love lánya, Frances Bean az a szerencsés, aki mellett sokszor Drew volt a bébiszitter.

Jamie Lee Curtis és Jake Gyllenhaal

Jamie Lee Curtis (Fotó: MTI/EPA/Caroline Brehman)

Jake Gyllenhaal családjában nem csak nővére, Maggie Gyllenhaal világhírű. Mivel édesapja rendező, anyukája pedig sikeres forgatókönyvíró, egy pillanatig sem volt kétséges, hogy a filmiparból választják ki egyetlen fiuk keresztanyját. Ő pedig nem más, mint a magyar származású Jamie Lee Curtis.

Macaulay Culkin és Prince és Paris Jackson

Macaulay Culkin amerikai színész a nevét viselő csillag avatási ünnepségén a hollywoodi Hírességek sétányán, Los Angelesben 2023. december 1-jén (Fotó: MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)

Michael Jackson biztosan nem gondolta át, kit válasszon két gyermeke mellé pótapának. Macaulay Culkin ugyanis hosszú évekig nem mutatott túl jó példát keresztgyerekeinek, de azt el kell ismerni, hogy az utóbbi időben összeszedte magát, feleségével Brenda Song színésznővel két közös gyermekük boldog szülei. Bár a Reszkessetek, betörők! sztárja nagyon jó barátságot ápolt a legendás énekessel, Prince és Paris Jackson egy interjúban elmesélték, hogy nem sokszor beszélnek keresztapjukkal.

Amal és George Clooney és Archie Mountbatten-Windsor

Amal és George Clooney (Fotó: EPA/Nina Prommer)

Meghan Markle hollywoodi múltjára való tekintettel, nem meglepő, hogy évek óta jó barátságot ápol a sztárpárral, ezért a sussexi hercegné számára nem is volt kérdés, hogy felkérje Clooney-ékat a Harry herceggel közös fia, Archie keresztszüleinek, akik boldogan elvállalták a feladatot.

Dolly Parton és Miley Cyrus

Fotó: Instagram/@mileycyrus

Miley jóban-rosszban számíthat countrylegenda keresztanyjára, akinek mindig van és mindig lesz egy kedves szava keresztlányához. „Tökmagkora óta ismerem őt, láttam felnőni és most látom, milyen okos és tehetséges nővé érett, ami roppant nagy büszkeséggel tölt el.”

Vin Diesel és Meadow Walker

(Fotó: Instagram/@meadowwalker)

A Halálos iramban néhai sztárjának, Paul Walkernek és Vin Dieselnek a szoros barátságáról tanúskodik, hogy Vin lett Paul lányának, a most 25 éves Meadownak a keresztapja. A színész ráadásul oltárhoz is kísérte, mint apja helyett apja, Meadowt a Dominikai Köztársaságban tartott tengerparti esküvőn.