Szívrohamot kapott meccs közben – rá kerestek a legtöbben 2023-ban az interneten

A Google közzétette toplistáit, kiderült, hogy az internetezők mire vagy éppen kire kerestek rá idén a legtöbbször.

A Google közzétette az év legtrendibb kereséseinek éves listáját, és ha azt gondolják, hogy Taylor Swiftnek sikerült idén egy újabb lista élén szerepelnie, akkor most meg fognak lepődni. Az énekesnő ugyanis az első tízbe sem került be.

Az a személy, akire idén a világon a legtöbbször rákerestek, Damar Hamlin.

Aki pedig most azon gondolkodik, hogy kicsoda is Hamlin, ő a Buffalo Bills csapat védője, aki közel egy évvel ezelőtt került a nemzetközi címlapokra, amikor 2023. január 2-án, a Cincinnati Bengals elleni NFL-futballmeccsen leállt a szíve és összeesett a pályán.

Az Emberek kategória második helyezettje Jeremy Renner, akinek éppen egy nappal Hamlin előtt volt súlyos balesete, amikor elütötte a saját hókotrója.

És ha Taylor Swiftnek nem is jött össze a dobogó, új szerelmének, Travis Kelce-nek igen. A Kansas City Chiefs játékosát a hírnév felé az repítette, hogy kiderült, elrabolta az énekesnő szívét.

Zenei kategóriában az élen Jason Aldean egykori countryénekes végzett, akit Ice Spice követett, vélhetően annak köszönhetően, hogy kiadott egy közös dalt Taylor Swifttel. A harmadik helyen futott be Oliver Anthony, a countryzene feltörekvő tehetsége.

A színészek kategóriában nem meglepően szintén Jeremy Renner végzett az élen, őt követi Jamie Foxx, aki áprilisban egy rejtélyes betegség miatt kórházba került, és pontosan azóta sem tudni, hogy mi baja volt. A harmadik helyen Danny Masterson áll, az Azok a 70-es évek show színésze, akit szeptemberben több mint 30 év börtönre ítéltek két nemi erőszak vádja miatt.

És ha már Hollywood, a filmek közül nem meglepően a Barbie-ra kerestek rá a legtöbben, aminek szorosan a sarkában természetesen az Oppenheimer jár, végül, de nem utolsósorban pedig a mexikói akcióthriller, A szabadság hangja került még fel a dobogóra.

Sorozatok közül a legnépszerűbb a The Last of Us lett, amit a netflixes Ginny & Georgia és a Bridgerton család spin-offja a Queen Charlotte: A Bridgerton Story követ.

Ide kattintva tovább böngészheti a további kategóriák Top 10-es listáit.