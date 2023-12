Sosem feledjük őket: világsztárok, akiktől idén búcsúztunk

Ebben az évben is megannyi külföldi kiválóságtól búcsúztunk. A zenei világot pótolhatatlan veszteségek érték, ahogyan Hollywood sztárjai közül is többektől elköszöntünk. Kivétel nélkül mindannyian sok örömet szereztek munkásságukkal, rájuk emlékezünk most.

Lisa Marie Presley 2012. november 1-jén a Tennessee állambeli Nashville-ben készített kép Lisa Marie Presley amerikai énekesnőről, Elvis Presley néhai amerikai énekes egyetlen lányáról, aki 2023. január 12-én, 54 éves korában elhunyt (Fotó: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello) Lisa Marie, Elvis Presley és Priscilla Presley lánya január 12-én, 54 éves korában halt meg szívmegállás következtében, egy vékonybél-elzáródás okozta komplikáció miatt. Az énekesnő évek óta hasi puffadással küzdött, de sokáig nem fordult orvoshoz, annak ellenére, hogy az utolsó hónapokban láza és erős hasi fájdalmai voltak. A leletek szerint Presley-nek továbbá súlyos metabolikus acidózisa is volt, mely akkor alakul ki, ha a szervezet túl sok savat termel, illetve ha a vese nem tudja hatékonyan kiüríteni azokat. Gina Lollobrigida Gina Lollobrigida olasz színésznő a 90. születésnapján rendezett római ünnepségen 2017. július 4-én (Fotó: MTI/EPA/Angelo Carconi) A világhírű színésznő január közepén, 95 éves korában búcsúzott az élet színpadától. Egyebek mellett a Királylány a feleségem, Az éjszaka szépei, A világ legszebb asszonya és A párizsi Notre-Dame című filmek sztárja volt. A népszerű „Lollót” 2022 szeptemberében engedték ki a római Sant’ Eugenio kórházból, miután combcsonttörést szenvedett. Julian Sands Fotó: Twitter A Szoba kilátással című film 65 éves színésze januárban tűnt el túrázás közben, holttestének maradványait közel fél évvel később, két hegymászó találta meg. Julian Sands halálának okát „meghatározhatatlannak” minősítették. A San Bernardino megyei seriffhivatal kifejtette, hogy a halál beálltát és okát a holttest állapota miatt nem tudták meghatározni, de ez gyakori az ilyen típusú eseteknél. A brit színész eltűnését felesége, Evgenia Citkowitz jelentette be, miután januárban túrázni indult a dél-kaliforniai hegyekbe. Raquel Welch Raquel Welch amerikai színésznő Beverly Hillsben 2001. június 14-én (Fotó: MTI/EPA/AFP/Lucy Nicholson) Raquel Welch a 82 éves, Golden Globe-díjas amerikai filmszínésznő, a hatvanas-hetvenes évek egyik legnagyobb szexszimbóluma február közepén hunyt el, halálát szívmegállás okozta. Mint utólag kiderült, Welch Alzheimer-kórral küzdött. Raquel Welch első nagy sikerét az Egymillió évvel ezelőtt című filmben aratta, amely meghozta a nagy áttörést. Az őskorban játszódó moziban az emberiség történetének első, bőrből készült bikinijében bukkant fel a tengerből. A filmmel kapcsolatban később azt mondta: „Élő bizonyítéka vagyok annak, hogy egy kép többet mond ezer szónál, és nem bántam meg, hogy látványosságként alkalmazták.” Barry Newman Fotó: Instagram Május 11-én 92 éves korában elhunyt Barry Newman amerikai színész, aki a magyarok számára leginkább az itthon nagy sikerrel vetített Petrocelli című bűnügyi sorozat ügyvédjeként ismert. Tina Turner Tina Turner lengyelországi koncertjén 2000-ben (Fotó: MTI/PAP/Maciej Kosycarz) Tina Turner május 24-én, 83 éves korában, természetes okok miatt hunyt el svájci otthonában. A világ egyik legnépszerűbb énekesnője volt, aki több mint 200 millió lemezt adott el, s bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe is, mert több koncertjegyet adott el, mint bármely más szólista a szórakoztatóipar addigi történetében. Treat Williams Treat Williams amerikai színész az Álommeló (Second Act) című filmje bemutatóján New Yorkban 2018. december 12-én. Treat Williams, a Hair című zenés vígjáték és az Everwood-sorozat sztárja 71 éves korában motorbalesetben hunyt el (Fotó: MTI/AP/Invision/Evan Agostini) A Hair és az Everwood sztárja június 12-én hunyt el egy végzetes motorbalesetben otthona közelében. A balesetben egy autó és Williams motorkerékpárja ütközött. A nyomozók úgy vélik, hogy az autó vezetője kanyarodott, és nem vette észre a közeledő színészt. Csak Williams szenvedett sérüléseket, helikoptert hívtak a helyszínre, hogy egy New York-i kórházba szállítsák. Az életét azonban már nem tudták megmenteni. Sinéad O’Connor Sinéad O’Connor ír énekes-dalszerző ad koncertet a Budapesti Tavaszi Fesztiválon a Művészetek Palotájában 2015. április 21-én (Fotó: MTI/Mohai Balázs) Az 56 évesen elhunyt világsztár életjeleket nem mutató testét július 26-án találták meg London délkeleti részén lévő lakásán. Az énekesnőt a helyszínen halottnak nyilvánították. Az énekesnő fia, Shane tavaly 17 évesen önkezével véget vetett az életének, a tragédia után Sinéad O’Connor kórházba került. Előtte jelezte a közösségi médiában, hogy őt magát is foglalkoztatja az öngyilkosság gondolata. Michael Gambon Michael Gambon brit színész a J. K. Rowling Harry Potter meseregény-sorozatának utolsó, Harry Potter és a halál ereklyéi című kötete alapján forgatott film második, befejező részének nyilvános premierjén a londoni Trafalgar téren (Fotó: MTI/EPA/Daniel Deme) A Harry Potter-filmek Albus Dumbledore-ját szeptember 27-én, 82 éves korában érte a halál. Az ír színész tüdőgyulladással került kórházba, ahol békésen, családja körében távozott. Matthew Perry Matthew Perry kanadai–amerikai színészrõl. Perry az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. A Los Angeles Times és a TMZ.com jelentése szerint az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá 2023. október 28-án (Fotó: MTI/AP/Invision/Brian Ach) Az 54 éves Matthew Perryt november 3-án helyezték végső nyugalomra a Los Angeles-i Forest Lawn temetőben. A szertartáson a szűk család mellett a Jóbarátok szereplői is részt vettek. Perryt október 28-án találták holtan otthona jakuzzijában. Halálában, amelyet balesetnek nyilvánítottak, a koszorúér-betegség, a szervezetében szintén kimutatott opioidfüggőséget okozó buprenorfin (Buprenorphinum) hatása, valamint a fulladás is közrejátszott.