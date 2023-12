Palvin Barbara olyan volt, akár Audrey Hepburn – mutatjuk az év sztáresküvőit

Ha a hírességek esküvőjéről van szó, többek közt a gyönyörű dekoráció és a mesebeli ruhák jutnak eszünkbe, és erre volt elég példa 2023-ban is.

Tavaly úgy tűnt, a hírességek nem elégedtek meg egyetlen mesebeli ceremóniával. Kourtney Kardashian és Travis Barker háromszor tettek fogadalmat, de Ben Affleck és Jennifer Lopez is rögtönzött egy Las Vegas-i szöktetést, mielőtt augusztusban megtartották volna hatalmas birtokukon az esküvőjüket.

Az idei felhozatal, ha éppen ilyen fényűzést nem is, de tartogatott meglepetéseket.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse

A Los Angelesben élő 29 éves magyar modell és 30 éves színész kedvese sokak meglepetésére Magyarországon kötötték össze az életétét. A magyar hagyományok szerint megtartott esküvőn Barbi egy fűzős, letisztult és modern menyasszonyi ruhában mondta ki az igent, melyhez fehér kesztyűt és hosszú fátylat viselt, míg Dylan a klasszikus fekete szmoking mellett tette le a voksát. A lagzit az információk szerint Barbi szüleinek vidéki birtokán tartották, ahol az Amerikából érkező vendégseregnek megmutatták, milyen az igazi magyar vendégszeretet: helyi kulináris fogásokkal kényeztették a pár barátait, valamint Dylan rokonait.

Anya Taylor-Joy és Malcolm McRae

Olaszországban ment férjhez Anya Taylor-Joy színésznő. A vezércsel sztárja százötven vendég előtt mondta ki a boldogító igent Malcolm McRae-nek Velencében október elején.

A 27 éves színésznő, aki Peaky Blinders című sorozatban és az Utolsó éjszaka a Sohóban című filmben is emlékezetes alakítást nyújtott, egy bézs színű, káprázatos ruhakölteményben vonult oltárhoz.

Az esküvőn számos sztár feltűnt, a násznépet Cara Delevingne és Julia Garner vezényelte.

Naomi Watts és Billy Crudup

A King Kong, A kör 54 éves sztárja életében először ált oltár elé. Idén júniusban kimondta az igent a Morning show című sorozat sztárjának, Billy Crudupnak. A pár nem csapott nagy felhajtást, két tanúval elsétáltak a New York-i házasságkötő terembe. Ha a nagy nap nem is volt éppen puccos, a menyasszonyi ruha vitte a prímet, Naomi egy Oscar de la Renta kreációt választott a nagy napra, ami lehengerlően mutatott rajta.

Alba Baptista és Chris Evans

A 42 éves Chris Evans hivatalosan is elhagyta a szinglik „piacát”. A színész szeptemberben feleségül vette 16 évvel fiatalabb kedvesét, a 26 éves Alba Baptista színésznőt egy meghitt ceremónia keretében, amelyet Massachusettsben, Boston környéki otthonukban tartottak. A lagzi minden részlete olyan titkos volt, hogy a vendégeknek titoktartási szerződést kellett aláírniuk, így sajnos nem sok részlet ismert a pár nagy napjáról, ahogyan fotókat sem láthattunk a párról.

Úgy tudni, hogy Evans és 26 éves felesége csupán a nagyon közeli barátaikat és családtagjaikat hívták meg életük nagy napjára. A vendéglistán Chris néhány, a Marvel filmből ismert kollégája is szerepelt, köztük Robert Downey jr., Chris Hemsworth és Jeremy Renner.

Michelle Dockery és Jasper Waller-Bridge

A Downton Abbey Lady Maryje ősszel mondta ki az igent Chiswickben, a Szent Miklós-templomban Jasper Waller-Bridge-nek. A mennyasszony egy letisztult, pántos Emily Wickstead tervezte esküvői ruhát viselt, hosszú fátyollal. A lagzit az ódon Orleans House Galleryben rendezték in Twickenhamben, ahol jelen volt a Downton Abbey-sorozat alkotója Julian Fellows , valamint színészkollégái, Hugh Bonneville, Lily James, Allen Leech, Elizabeth McGoven, Joanne Froggatt, Leslie Nicol és Jim Carter is.

Kate Bosworth és Justin Long

Justin Long a Kicsi kocsi – tele a tank, a Hétmérföldes szerelem és a Nem kellesz eléggé színésze és gyönyörű szerelme, a Superman visszatér Louis Lane-je, Kate Bosworth tavasszal kötötte össze az életét. Ők is azok közé a sztárpárok közé tartoznak, akik nem tervezgették a nagy napot hónapokig, lefoglalták a queensi The Rockaway Hotel báltermét, és az első ottani látogatásuk utáni nap meg is tartották a ceremóniát.

A két színész 2021 decemberében kezdett el találkozgatni, egy közös filmjük forgatásán ismerkedtek meg, kapcsolatukat azonban csak hónapokkal később erősítették meg egy közös fotóval az Instagramon.

Emma Krokdal és Dolph Lundgren

A 65 éves Dolph Lundgren és 38 évvel fiatalabb norvég kedvese egy bájos szertartás keretében, Görögországban mondták ki az igen júliusban. A lagzit Lundgren mykonosi villájában tartották a család és néhány közeli barátjuk társaságában.

Bár a pár kapott hideget-meleget a nagy korkülönbség miatt, Emma végig kitartott a színész mellett, aki az elmúlt években rákos betegsége miatt rengeteg időt töltött kórházban.