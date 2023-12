Már azelőtt híresek voltak, hogy megszülettek – 2023 legjobban várt sztárbabái

A Hilton-örökösnő anyai örömök elé nézett, miután januárban béranya segítéségével világra jött első gyermeke férjétől, Carter Reumtól.

Paris Hilton, aki Franciaország fővárosának nevét viseli, roppant frappánsan egy városról nevezte el gyermekét, a kicsi a Phoenix Barron Hilton Reum nevet kapta.

A sztárpár szebbik fele, február 12-én egy Instagram-posztban árulta el, hogy újabb taggal bővült a Reynolds család. Lively tavaly szeptember 15-én a vörös szőnyegen jelentette be, hogy negyedik gyermekével várandós. A baba nemét vagy a szülés időpontját nem árulták el.

A sztárpárnak eddig három gyermeke született, James hét, Inez hat, Betty pedig hároméves. Blake és Ryan 2011-ben a Zöld Lámpás forgatásán habarodott egymásba, egy évvel később pedig összekötötték az életüket.

Az Agymenők színésznője március legvégén hozta világra első gyermekét. „Bemutatom, Matilda Carmine Richie Pelphrey-t” – írta az Agymenők című amerikai sorozat sztárja Instagram-bejegyzésében, ahol kislányáról néhány fotót is közzé tett.

Az Agymenők sztárja tavaly májusban árulta el, hogy újra szerelmes, méghozzá az Ozark című sorozat jóképű színészébe Tom Pelphreybe. Nem sokkal később már együtt mutatkoztak a vörös szőnyegen a 2022-es Emmy-díjátadón.

EXCLUSIVE: Daniel Radcliffe becomes a dad! Actor welcomes first child with long-term partner Erin Darke as the family go for a stroll in New York

via https://t.co/tPTErw5R6F. Let’s hope he hasn’t got plans for the poor mite to transition. https://t.co/bln8MWosU4

— Douglas Laing (@DouglasLaing6) April 25, 2023