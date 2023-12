Elmegyógyintézetbe került az egykor népszerű gyereksztár – ezek volt az év legfelkapottabb sztárpletykái

Eltitkolt testvér, börtönbüntetés, családi viszály – idén is a sztárok uralták a magazinok szalagcímeit.

A 2023-as évben sem unatkoztunk, ahogy a hollywoodi hírességek sem, akik ezúttal is rendre szolgáltatták a meghökkentő, meglepő, és sokkoló pletykákat, így bőven szolgáltattak okot arra, hogy a magazinok címlapjaira kerüljenek.

Volt váratlan baleset, keserves családi viszály és királyi botrány is. Lássuk hát, idén mely celebtörténekre kaptuk fel a fejünket:

Harry herceg botránykönyve

(Fotó: EPA/Ida Marie Odgaard)

A herceg Tartalék című könyvében 407 oldalon keresztül leplezi le egymás után a királyi család titkait, és vall a rokonai által okozott legnagyobb sérelmeiről, mely miatt egy év távlatából kijelenthetjük, hogy leronthatatlannak tűnő falat emelt saját családja és és a királyi család közé.

Kiderült többek között, hogy bátyja, Vilmos trónörökös egy vita hevében tettlegességre ragadtatta magát vele szemben. Hatalmas figyelmet kapott az a rész is, amelyben Harry feltárja, hogy afganisztáni harci bevetésekben több embert megölt. A közvéleményt az is meglepte, hogy a herceg állítólag a BBC-ről tudta meg, hogy elhunyt a nagymamája, II. Erzsébet, de Kamilla hercegnét is komoly vádak érték, Harry szerint ugyanis évekkel ezelőtt apja új hitvese szándékosan információkat adott át róla és Vilmosról a brit bulvársajtónak.

Woody Harrelson és Matthew McConaughey féltestvérek?

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) által megosztott bejegyzés

Nem kizárt, bár egyelőre még nincs rá minden kétséget kizáró bizonyíték. Matthew és Woody Harrelson mint köztudott évtizedek óta legjobb barátok, megannyi közös családi vacsora és nyaralás után azonban néhány éve Görögországban Matthew édesanyja olyan információval rukkolt elő, ami alapjaiban rengette meg mindkét színész életét. Kiderült ugyanis, hogy Mary ismerte Woody édesapját, és nagyon úgy tűnik, hogy romantikus értelemben. Miközben Woody szívesen elvégeztetne egy DNS-tesztet, Matthew hezitál, és erre alapos oka van:

„Matt számára ez sokkal nagyobb dolog. Úgy értem, ő úgy érzi, mintha ezzel elveszítené az édesapját. De én azt mondtam neki, hogy nem, ezzel nyerne egy másik apát és egy testvért.”

Woody apja, Charles 16 évvel ezelőtt hunyt el szívrohamban, de édesanyja, Diane Lou Oswald, még mindig él. Matthew apját, Jamest szintén szívroham vitte el 1992-ben. S bár a családi misztikum végére pontot tehetne a vizsgálat, Matthew miatt nem történt eddig meg.

Bruce Willis lassan elveszíti önmagát

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) által megosztott bejegyzés

A család februárban közleményben adott tájékoztatást a 67 éves színész egészségi állapotáról, 11 hónappal azután, hogy nyilvánosságra hozták, hogy afáziát diagnosztizáltak nála, egy nyelvi rendellenességet, amely befolyásolja a kognitív képességeit. Mint kiderült, Bruce frontotemporális demenciában szenved. A betegség a demenciás betegségek egy ritkább válfaja, mely olyan agyi rendellenességeket jelent, melyek az agy homloklebenyét és/vagy a halántéklebenyét érinti. Ezek az agyterületek felelősek a személyiségért, a viselkedésért, a beszélt nyelvért és annak megértéséért.

Azóta kiderült, hogy a színész már nagyon nehezen kommunikál, és néha már a saját édesanyját sem ismeri fel.

A családi összefogásnak és felesége, Emma Hemming odaadó törődésének köszönhetően Bruce boldog, hisz olyan helyet, otthont és életet teremtettek számára szerettei, amely továbbra is biztosítja neki azt, amire szüksége van a lehető legteljesebb élethez.

Kisemmizte volna unokáját Priscilla Presley

Priscilla Presley amerikai színésznő, Elvis Presley néhai amerikai énekes özvegye (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Elvis Presley exfelesége bírósági beadványban támadta meg január közepén Lisa Marie Presley végakaratát. Hatalmas családi viszály dúlt a nagymama, Priscilla Presley és unokája, Riley Keough között, miután a néhai Lisa Marie Presley vagyonának egyedüli kezelőjeként nevezte meg végrendeletében lányát. A 2016-os módosításban Lisa Marie teljesen kizárta anyját az örökségéből.

A pénz nélkül maradt, felháborodott Priscilla ezután a bírósághoz fordult, de végül sikerült peren kívüli megállapodásra jutnia unokájával, a vagyonkezelő Riley Keough-val. A 34 éves színésznő egymillió dollárt és az ügyvédi költségekből származó 400 ezer dollárt adott nagymamájának, hogy ezzel ő lehessen édesanyja, Lisa Marie Presley hagyatékának egyedüli vagyonkezelője.

Gwyneth Paltrow rejtélyes síbalesete

Gwyneth Paltrow-t cserbenhagyás miatt perli egy orvos egy 2016-os síbaleset miatt (Fotó: MTI/AP pool/Rick Bowmer)

Az orvos 2019-ben milliókra perelte be Gwyneth Paltrow színésznőt, aki szerinte 2016-ban észvesztő sebességgel száguldozott Utah állam sípályáján, Deer Valley-ben, és nekiütközve síbalesetet okozott. A férfi azt állította, komoly sérüléseket és maradandó agykárosodást szenvedett. A színésznő állítólag nem nyújtott segítséget, az esés után felállt, és egyszerűen továbbsiklott. A színésznő tagadta a vádakat.

Márciusban a bíróság megállapította, hogy az 50 éves Paltrow nem hibázott, a 76 éves nyugdíjas optikus, Sanderson az, aki száz százalékban vétkes a síbaleset miatt. Az esküdtszék a színésznő előzetes kérésének megfelelően egydollárnyi kártérítést ítélt meg a színésznőnek.

Jeremy Rennert maga alá temette a hókotrója

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jeremy Renner (@jeremyrenner) által megosztott bejegyzés

Renner egy kocsijával a hóban ragadt családtagját akarta kiszabadítani az új év első napján. A 6,5 tonnás hókotrójával sikerült is eltakarítani az utat, majd kiszállt a munkagépből, hogy beszéljen a kocsiban ülő családtagjával. A hókotró azonban gurulni kezdett, Renner megpróbálta megállítani, de az elütötte. A színészt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Mint utóbb kiderült, összesen 30 csontja törött el, többek között több helyen eltört a bordája, az állkapcsa és a lába.

A sok műtét és fizikoterápia után azonban Renner szinte teljesen felépült, november végén egy videóban mutatta meg, milyen jó kondiban van.

Elmegyógyintézetbe került az egykor népszerű gyereksztár

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Just Jared (@justjared) által megosztott bejegyzés

Amanda Bynes márciusban került orvosi megfigyelés alá, miután meztelenül bolyongott márciusban Los Angeles utcáin. Amanda ruha nélkül leintett egy autót és azt mondta a sofőrnek, hogy épp pszichotikus epizódja van, majd saját maga hívta a mentőket. Amandát júniusban rendőrök megbilincselve kísérték vissza a pszichiátriára, miután a hatóságok bejelentést kaptak arról, hogy a sztár bajban lehet. orvosai akkor megállapították, hogy ön- és közveszélyes, ezért hetekig az intézményben maradt további terápiára, és hogy stabilizálják a gyógyszeres kezelését.

Amanda mostanában jobban van és mindent megtesz, hogy vigyázzon magára. Rendszeresen jár az AA-gyűlésekre, próbál józan emberekkel lógni, és egyre jobban néz ki. Jelenleg azt fontolgatja, hogy elköltözik Los Angelesből.

A most 36 éves színésznő hosszú éveken át drogproblémákkal küzdött, 2014-ben pszichiátrián is kezelték. A Miről álmodik a lány? és a Micsoda srác ez a lány sztárja 24 évesen visszavonult a színészettől, éppen abban az évben, amikor gondnokság alá helyezték. Bynes később, egy 2018-as interjúban elárulta, hogy önértékelési problémái miatt hagyta el Hollywoodot.