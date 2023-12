Sztáröltözők titkai: a legfurcsább dolgok, amiket a sztárok kértek a backstage-be

Tudják mi az a tour-rider? Tulajdonképpen afféle kívánságlista, amit a sztárok, legyen az színész vagy énekes, illetve együttes, kikötésként a szerződésük mellé biggyesztenek. Kényelmi kiegészítésnek is vehetjük, mely lehet egy különleges, kedvenc ital, vagy éppen egy bizonyos módon elkészített ebéd. A lehetőségek tárháza végtelen, a hírességek pedig igen kreatívok, bőven okoznak fejtörést egy-egy szervező cégnek.

Mert hát nem mindenki olyan egyszerű eset, mint Katy Perry, aki beéri egy kis szeletelt pulykával és nedves törlőkendővel.

Coldplay

Chris Martin, a Coldplay brit rockegyüttes frontembere az Egyesült Államok amerikaifutball-bajnoksága 50. alkalommal megrendezett döntőjében (Fotó: MTI/EPA/Larry W. Smith)

Az együttes például helyi képeslapokat kért a hotelszobába, hogy elküldhessék azt a gyermekeiknek, ami tegyük hozzá, kifejezetten aranyos. Talán ez a lista legkevésbé furcsa kérése.

Kanye West

Kanye West Grammy-díjas amerikai rapzenész (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)

Bár egy egész konyhára azért nem tart igény, azt mindig elvárja, hogy öltözőjében legyen egy mixer gép, amivel elkészítheti kedvenc jeges Hennessy konyakját. Ez persze talán nem teljesíthetetlen, bár vele is el tud szaladni a ló, néhány éve túl gyűröttnek találta az öltözője szőnyegét, ezért az alkalmazottak kivasalták neki.

Justin Bieber

Justin Bieber (Fotó: MTI/EPA)

A fiatal popsztár nem fogja vissza magát, ha különleges kérésekről van szó, három éve indiai turnéján, saját jakuzzit kért, helikoptert és magángépet készenlétbe, egy Rolls Royce-t, valamint egy privát séfet, akinek olyan fogásokat kellett elkészítenie, melyeket Justin slágerei után neveztek el. „Beauty and a Beet saláta” vagy éppen „As Long As You Love Meat pite”.

Madonna

Madonna amerikai énekesnő (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)

Material girl. Talán ha ennyit mondunk, az sokat előrevetít, az énekesnő ugyanis azon felül, hogy 200 emberrel utazik és 20 különböző mobilszámot kér magának egy adott országban, öltözőjét saját nappalija bútoraival szereti berendeztetni. Ez nem azt jelenti, hogy hasonlókat kell beszerezniük a koncertszervezőknek, Madonna szó szerint utaztatja magával a komplett berendezést.

Beyoncé

Beyoncé (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)

Jó dolog királynőnek lenni, még ha csak a popszakmában kiáltanak is ki annak, de az énekesnő még így is uralkodói szinthez mérten szabja meg, mire van szüksége egy turnéhoz. Például teljesen új WC-ülőkékre, ionizált vízre, amit 21 fokosan kell számára felszolgálni egy bizonyos 900 dolláros titán szívószállal, valamint kézzel faragott jégkockákra, amikkel a hangszalagjait hűti a fellépések után.

Rihanna

Rihanna (Fotó: MTI/EPA/Justin Lane)

A barbadosi énekesnő egyszer hat öltözőt kért magának, mindegyiket kényelmes kanapéval berendezve. Riri ráadásul rajong az állatmintáért, így egy ilyen mintájú puha szőnyegnek mindenképpen lennie kell a fő öltözőjében, melyhez csak egy kikötése van: legyen patyolattiszta, mert mezítláb fog rajta lépkedni.