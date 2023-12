Így néznek ki ma a '80-as és '90-es évek legdögösebb sztárjai

Hollywood A-listás sztárjaitól sokszor azt várják, hogy évtizedek múltán is ugyanolyan vonzók és sikeresek legyenek mint hajdanán. Sokan közülük ráadásul megszállottan hajszolták a fiatalságukat, amiért hajlandók voltak kés alá is feküdni.

Lássuk, hogyan néznek ma ki a nyolcvanas és kilencvenes évek legvonzóbb hírességei.

Bridget Fonda seen for first time since husband Danny Elfman’s new sexual abuse allegations https://t.co/xOohC1Rf3Q pic.twitter.com/8txLorHNK3

— New York Post (@nypost) October 29, 2023