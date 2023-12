Testőrből sztárok: izomemberek, akik kiléptek a rivaldafénybe

Bár munkájukat a sztárok busásan megfizetik, gyakran mégis úgy döntenek, hogy megcsinálják saját szerencséjüket.

Persze a legtöbb testőrre igaz, hogy közel voltak a tűzhöz, és forgatásokon lesték el az akciósztárság csínját-bínját, de tehetség nélkül egyikükből sem lett volna saját jogon híresség. Most olyan izomembereket mutatunk be, akik nem hitték volna, hogy egyszer nem azért sétálnak majd a vörös szőnyeges reflektorfényben, mert alkalmazójuk lépéseit követik, hanem mert a tömegek tőlük szeretnének aláírást kérni.

Terry Crews (Fotó: MTI/EPA)

Kidobóként kezdte többek között Terry Crews is, aki Michigan egy igazán kemény negyedében nőtt fel, de sikerült távolt tartania magát a balhés fiataloktól, így futballösztöndíjjal továbbtanult, majd hét éven át volt az NFL egyik legjobb játékosa. Aztán, ahogy ő fogalmazott évekkel ezelőtt, kiégett és inkább Los Angelesbe költözött, hogy valóra váltsa régi álmát, hogy filmekben működhessen közre. Amíg a szerepek nem találtak rá, neki is meg kellett élnie valamiből, így lett testőr. A 90-es években Ice Cube biztonsági csapatának volt a tagja, majd filmforgatásokon is alkalmazták, mint kidobót. Így figyeltek fel rá a filmes szakmában és a kisebb szerepeket egyre nagyobb kihívások követték, míg nem ma már ő az egyik legismertebb „feláldozható”, a The Expendables-filmekből.

Ugyanebben a mozifilmben szerepel egy másik híres színész, Dolph Lundgren, aki szintén nem volt mindig akciósztár. A svéd származású híresség egy sydney-i éjszakai bárnak volt a kidobója, ahol az akkoriban híres énekesnő és színésznő, Grace Jones kiszúrta magának és fel is vette személyi testőrének. A munkakapcsolatból később szerelem lett, el is jegyezték egymást, de az oltárig már nem jutottak el. Azonban karrierjének nagyon jót tett a kapcsolat, hiszen a díva beajánlotta őt az 1985-ös 007-es moziba, a Halálvágtába, ahol KGB-ügynököt alakított. Az átütő sikerre sem kellett sokat várnia, még ugyanebben az évben szerepelt a Rocky negyedik részében Sylvester Stallone Ivan Drago nevű ellenfeleként.

Michael Clarke Duncan (Fotó: MTI/EPA)

Michael Clarke Duncan szintén őrző-védő volt egykoron, holott gyerekkora óta a színészi pálya volt minden álma. Állítólag sokáig „Hollywood Mike” volt a beceneve is, de lelkesedése nem volt elég ahhoz, hogy a film Mekkájába érkezvén rögtön szerepet kapjon. Kigyúrt testalkata és jó kondija miatt azonban szívesen alkalmazták kidobóként. Innen hamar továbbfejlődött, és bátran állt elébe, hogyha kell, bevállal egy golyót, Will Smith, Jamie Foxx vagy Martin Lawrence helyett. Aztán amikor egyik alkalmazóját, Biggie Smallst lelőtték (aznap este nem ő védte), felhagyott a testőrködéssel, és castingokra kezdett eljárni, ahol a kamerák előtt kellett életmentőt játszania. Talán őt nevezhetjük a legnagyobb tehetségnek, aki valaha biztonságiként kezdte, hiszen a Halálsoronban nyújtott alakításáért 2000-ben Oscar-díjra és Golden Globe-díjra is jelölték. 2012. szeptember 3-án egy szívinfarktus után 54 évesen elhunyt.

A Szupercsapat őrmestere, Bosco Baracus, művésznevén Mr. T is bicepszével kereste a 80-as években a kenyerét, ő volt többek között Michael Jackson, Diana Ross, sőt Muhammad Ali testőre is. Korábban katonai rendőrként dolgozott, ami nem volt számára elég izgalmas, ezért először Chicagóban vállalt el kidobói munkákat. Ezen a pályán ugye a sztárok védelme a csúcs, ahová becsületes nevén, Laurence Tureaud elég hamar felküzdötte magát. Ezzel párhuzamosan Mr. T a ringben próbálta levezetni fölös energiáit, egyik meccsét a Rocky castingosa is látta, aki beajánlotta a harmadik részbe, mint Sylvester Stallone riválisát, a többi pedig már történelem.

