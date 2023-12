Hercegek és hercegnők, akiknek megkellett küzdeniük a saját happy endjükért

Egy királyi család tagjának lenni látszólag csupa pompa és csillogás, de valójában nekik sincs könnyű dolguk úgy, hogy a korona súlya nyomja a vállukat.

Viktória hercegnő és Daniel Westling

VIKTÓRIA hercegnő, svéd trónörökös és vőlegénye, Daniel WESTLING a stockholmi királyi palotában 2009. február 24-én. (MTI/EPA/Leif R. Jansson)

A svédeket aztán tényleg nem érdeklik a tradíciók, náluk mondhatni hagyomány, hogy közrendű párt választanak maguknak a hercegek és hercegnék. A jelenlegi uralkodó, XVI. Károly Gusztáv svéd király felesége, Szilvia királyné példának okáért német származású tolmácsnő volt, amikor összeismerkedett férjével. A jól bevált hagyományt folytatta legidősebb gyermekük, Viktória svéd királyi hercegnő is, aki Daniel Westling fitneszterem-tulajdonoshoz és trénerhez ment hozzá még 2010-ben. Danielnek nem volt nehéz Viktória kegyeibe férkőznie, hiszen hosszú ideig ő edzette a fiatal hercegnőt. Házasságuk után a férj megkapta a Västergötland hercege címet.

Károly Fülöp herceg és Szófia hercegné

Károly Fülöp svéd királyi herceg és felesége, Sofia Hellqvist hintón távozik esküvõjérõl a stockholmi királyi palota kápolnájából 2015. június 13-án. (MTI/EPA/TT/Mikael Fritzon)

Maradva a svéd uralkodói családnál Károly Fülöp botrányesküvője is toplistás, ami nem csoda, hiszen ő egy svédországi valóságshow-szereplőt vett el, aki korábban inkább vetkőzött, mintsem elegáns ruhákban jótékonykodott. Sofia Hellqvisttel való kapcsolata hatalmas sajtóvisszhangot okozott. Európa legsármosabb hercegének választottját épp emiatt nehezen fogadta be a család, na meg persze a nép is. Az egykori modell aztán az elmúlt években ügyesen belopta magát mindenki szívébe, és a megbélyegző jelzők is szép lassan lekoptak róla. Többévnyi jegyesség után végül idén júniusban Katalin és Vilmos lagzijához hasonló lakodalmat csaptak az ifjú pár tiszteletére Stockholmban. Fülöpnek és Szófiának három gyermeke született: Alexander, Gabriel és Julian.

Haakon herceg és Mette-Marit hercegné

A leginkább viharos múlttal rendelkező hercegné kétséget kizáróan Mette-Maritt, Haakon norvég koronaherceg felesége, aki 2001-ben mondta ki a boldogító igent az oslói katedrálisban. A trónörökös választottja egyedülálló anyaként nevelte kisfiát, antropológiahallgató volt az egyetemen, emellett pincérnőként dolgozott a megélhetésért. A norvégok a menyegző előtti napokig nem támogatták a frigyet, de miután Mette-Maritt könnyeivel küszködve gyónta meg bűnös múltját, mindenki megenyhült. A hercegné egyébként sosem ismerte be, hogy valaha kábítószert használt, bár a férfit, akitől házasságon kívül született a gyermeke, drogbirtoklásért tartóztatták le korábban. A párnak szerencsére megadatott a happy end, hiszen két közös gyermekük született, Ingrid Aleksandra és Sverre Magnus, és a korábbi ellenérzések után a trónörökös neje majdnem olyan közkedvelt lett Norvégiában, mint Angliában Katalin hercegné.

VI. Fülöp spanyol király és Letizia királyné

VI. Fülöp spanyol király és felesége, Letizia királyné, valamint lányaik, Eleonóra és Zsófia hercegnő, Palma de Mallorcán 2019. augusztus 4-én.

MTI/EPA-EFE/Ballesteros

A szeptember 11-i terrortámadás tudósítójaként hírnevet szerző Letizia Ortiz szintén közrendű család gyermeke. A sikeres riporter elvált nőként ismerkedett meg Fülöppel, a spanyol herceggel. A trónörökös választottja fiatalon ugyanis már volt házas, hozzáment irodalomtanárához, mely frigy igencsak kérészéletűnek bizonyult. A pár 17 évvel ezelőtt kelt egybe Madridban, annak ellenére, hogy sem a szülők, sem a spanyolok nem támogatták. A sajtóban állandó téma volt Letizia soványsága, illetve szépészeti beavatkozásairól is folyamatosan cikkeztek a lapok. Annak ellenére, hogy mindenki karrieristának tartotta, ügyesen beilleszkedett az uralkodói családba, férje trónra lépése után pedig ő lett ő királyi felsége Letizia, Spanyolország királynéja. Fülöpnek és nejének két közös gyermekük született, Eleonóra és Zsófia.

A brit királyi családban többeknek is meg kellett küzdeniük saját boldogságukért, többek között a jelenlegi uralkodónak is.

Károly herceg és Kamilla

London, 2023. május 6.

III. Károly brit király és a felesége, Kamilla királyné a londoni Buckingham-palota erkélyéről integet az uralkodó koronázási ünnepsége után, 2023. május 6-án.

MTI/AP/Petr David Josek

Bár Kamilla neve úgy kúszott be a köztudatba, mint a nőé, aki tönkretette Károly herceg és Diana hercegné házasságát, valójában kapcsolatuk a herceggel már jóval az előtt kezdődött, hogy Károly és Diana egyáltalán megismerkedtek egymással. Először 1970-ben találkoztak egy lovaspóló-mérkőzésen, ahol azonnal kölcsönös vonzalmat éreztek egymás iránt, randevúzni kezdtek, és 1971-ig egy párt alkottak. Károly állítólag fontolgatta, hogy megkéri Kamilla kezét, azonban az udvar úgy vélte, hogy nem elég előkelő származású egy leendő királyhoz. Károly végül csatlakozott a Brit Királyi Haditengerészethez, Kamilla pedig hozzáment Andrew Parker Bowleshoz, a Brit Hadsereg tisztjéhez. Károly 1980-ban randevúzni kezdett Dianával, egy évvel később pedig elvette feleségül, azonban néhány év múlva, 1986-ban újra találkozgatni kezdett Kamillával. Viszonyuk jócskán hozzájárult ahhoz, hogy Károly és Diana házassága tönkrement, hiszen ahogy a hercegné egy interjúban fogalmazott: „Igazából, hárman voltunk ebben a házasságban”.

Diana és Károly végül elváltak, ahogy Kamilla és férje házassága is felbomlott, de kettejük kapcsolata csak 2005-ben, jóval Diana és Kamilla volt férjének halála után vált hivatalossá. Házasságukkal Kamilla először megkapta a cornwalli hercegné címet, majd Károly trónra lépésével királyné lett.

