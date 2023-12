Hírességek szakmái, akiknek a színészkedés csupán B opció volt

Hírességek, akik valóban kijárták a színészkedés, vagy éppen a zeneszerzés magasiskoláját, és az iskolapadból egyenesen a kamerák elé vagy éppen a színpadra vezetett az útjuk, míg mások olyan szakmákat tanultak ki, melyek mentőövként is kiválóak, nem beszélve arról, hogy egy-egy ilyen diploma milyen jól mutat egy elegáns keretben a falon.

A Bestlife összeszedte, hogy kik azok a hírességek, akik nem csak jól mutatnak a designer ruhákban a vörös szőnyegen, hanem elég okosak ahhoz, hogy kalapot emeljünk diplomáik előtt is.

Natalie Portman

Kevesen tudják, hogy Natalie Portman kihagyta a Star Wars: Baljós árnyak premierjét, ugyanis tanulnia kellett az érettségire. A tudásvágya később sem csillapodott, s bár Natalie híres színésznő volt a Léon, a profi óta, Hollywoodot időről-időre félretette tanulmányai kedvéért. Később a Harvard Egyetemen tanult pszichológiát, ahol 2003-ban diplomázott. Folyékonyan beszél egyébként angol nyelven és héberül, de franciául, japánul és németül is bizonyos fokig.

Mayim Bialik

Mayimnak bizony nem esett nehezére az Agymenők szuperokos kockájának lenni, ugyanis ő maga is az! A színésznő neurobiológusként végzett a Kaliforniai Egyetemen, 2007-ben szerezte meg a Ph.D. minősítést idegtudományból. S ha ez eddig nem elég hangzatos, a disszertációja a Prader-Willi-szindrómában szenvedő betegek hipotalamikus aktivitását vizsgálta.

Eva Longoria

A színésznő tagadhatatlanul a legvonzóbb született feleség, de ha arra kerülne a sor, akkor bizony a szabad energiaáramlás biztosításával aktivizálni tudná testünk öngyógyító mechanizmusát is. Hogy ez mit is jelent pontosan? Azt, hogy Eva diplomás kineziológus, melyet holisztikus szemléletű, alternatív gyógymódként tudnánk leírni. A színésznő tudását az Texas A&M Egyetemen szerezte, majd mesterdiplomát szerzet társadalmi és etnikai tanulmányokból 2013-ban a Kaliforniai Egyetemen.

Chris Martin

A Coldplay frontemberét sem görögül, sem latinul nem lehetne eladni, az énekes ugyanis ókori történelemből diplomázott a londoni egyetemen. És milyen szerencse, hogy oda sodorta az élet, hiszen ott ismerkedett meg Guy Berrymannel, Jonny Bucklanddel és Will Championnal, akikkel aztán 1996-ban megalakította a Coldplayt.

Rebel Wilson

Az ausztrálok kedvenc komikája az utóbbi egy évben leginkább látványos fogyása miatt került a címlapokra, aki 27 kiló ledolgozása után már az igazi Dr. Szöszinek nevezheti magát, Rebel ugyanis jogot végzett a South Wales-i Egyetemen, mely mondjuk úgy, Ausztrália Harvardja.

John Legend

Ki ne örülne annak, ha a jóképű John Legend lenne az irodalomtanára, s bár a zongora mellett jobban mutat, mint a tanári asztalnál, egyébként nem lenne kivitelezhetetlen a dolog. John is a diplomás sztárok táborát erősíti ugyanis, aki angol irodalomból szerzett magna cum laude diplomát a Pennsylvania Egyetemen.

Lisa Kudrow

Bár Phoebe-t a Jóbarátokban senki sem az eszéért szerette, Lisa valójában sokkal több, mint egy jó humorú színésznő. Kudrow 1985-ben a Vassar Főiskolán szerzett BA diplomát biológiából, hogy aztán fejfájás-kutatóként orvos édesapja nyomdokaiba léphessen.