Gyerekkorunk kedvencei, akiket valós személyekről mintáztak

A mesehősök meghatározták mindannyiunk gyerekkorát, ám azon talán soha nem gondolkodtunk el, hogy a legtöbbjüket létező emberekről mintázták. Jöjjön hát az igazi Pocahontas, Alíz, Zorro, és Piton professzort is!

Aliz

Az Aliz Csodaországban az egyik legismertebb mesekönyv, melyet Lewis Carroll írt. Az író Alice Liddell életéből merített inspirációt a történet kitalálásához, amivel egy kedves barátja három kislányát szórakoztatta. Alice, Edith és Lorina közül az író Alice-t tette meg a mese főszereplőjévé. Carroll újra és újra elmesélte a gyerekeknek Aliz történetét, amit végül a lányok unszolására papírra is vetett. A többi már, ahogy mondani szokták, történelem.

Zorro

A maszkos spanyol, aki kardjával mindig az igazság mellé áll – ez Zorro, a kitűnő lovas, aki napközben egy félénk nemes, éjszaka pedig vérbeli harcos és kalandor. A való életben Joaquín Murrietának hívták, és 1829-ben született Mexikóban. Sokszor támadták származása miatt az észak-amerikai emberek, így lett lázadó és népi hős. Romantikus alakként vonult be a történelembe, mint a férfi, aki bosszút áll a családtagjain esett sérelmek miatt – eközben pedig ő maga is megszegi a törvényt. Zorro ma is ismert legendáját Johnston McCulley író alkotta meg folytatásos regényében 1919-ben.

Micimackó

Micimackó figuráját egy élő medve ihlette, az állat a londoni állatkertben élt, és Winnipeg volt a neve. A medve a kanadai veterán katonának, Harry Colebournnek köszönhetően került az állatkertbe, és hamar a legnépszerűbb lakója lett. Christopher Robin Milne gyakran meglátogatta, és utána nevezte el plüssmackóját Winnie-nek. A. A. Milne pedig fia és annak játékmackója alapján írta meg a Micimackót 1926-ban.

Pocahontas

A gyönyörű mesefilm alapját igaz történet képezi. Rebecca Rolfe 1595 körül született indián családba, a póheten törzsfőnök lányaként. Amikor amerikaiak és angolok léptek a földjükre, és Jamestown néven települést alapítottak, kapcsolatba került az ottani katonákkal. John Smith kapitányt saját apja haragja ellen testével védelmezte, de nem ő volt az, aki elrabolta a szívét. 1613-ban, amikor az angolok az indiánokkal háborúztak, Rebeccát foglyul ejtették az angolok, majd hozzáidomult az újfajta szokásokhoz, és beleszeretett John Rolfe telepesbe. Házasságuk volt Észak-Amerika történelmének első rasszok közötti házassága. Rebecca sajnos nem élhetett sokáig, Angliában fertőző betegségben hunyt el.

Piton professzor

Ez a név örökre összeforrt a nagyszerű Alan Rickman játékával, de a karakter eredetije sem semmi. John Nettleship kémiaprofesszorként dolgozott, és nem mást tanított az iskolában, mint J. K. Rowlingot. Ő volt az, akiről az írónő Piton professzort mintázta a Harry Potterben. Személyisége intenzív volt, tekintete szinte égetett, fogai szabálytalanok voltak, orra nagy, kinézete szabálytalan, olykor borzas. Magas intelligenciája nem volt kérdés, ahogy tantárgya iránt érzett szenvedélye sem. Aki csak ismerte Nettleshipet, mind felismerte Piton professzorként, és későbbi tanítványai is gyakran odamentek hozzá azzal, hogy látták a mozifilmben.

A keselyűk A dzsungel könyvében

1967-ben, amikor a Disney elkészítette a híres mesefiljét, A dzsungel könyvét, a Beatles épp sikerei csúcsán zenélt. A zenekar menedzsere ajánlotta a Disney embereinek, hogy mintázzák a négy madarat a Beatles tagjairól. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr nemcsak hangjukat adták a meséhez, de még egy dalt is felénekeltek.