Kíváncsi, milyen finomságok kerülnek a királyi család asztalára karácsonykor? Mutatjuk!

Karácsonyi reggeli, ebéd, vacsora és természetesen a délutáni tea, ami ezen a napon sem maradhat el a király napirendjéből. A királyi család ugyanúgy szeret ínycsiklandozó ételekből lakmározni, mint bárki más a világon.

Darren McGrady, az uralkodó korábbi séfje, aki még Diana hercegnének is dolgozott, és aki karrierje során mintegy hét karácsonyi vacsorát főzött a családnak, elárulta, hogy a királyi étkezéseket úgy kell elképzelni, mint egy modern kori Downton Abbey-t – írja a Hello magazin.

Mit esznek a királyi család tagjai karácsonykor reggelire?

A dekadens ételekkel teli nap nyitányaként a királyi család tagjai tojást, virslit és péksüteményt fogyasztanak. Ezután közösen elmennek a szentmisére, mire pedig visszaérnek, a személyzet gőzerővel készül az ebéd tálalására.

Mit esznek a királyi család tagjai karácsonykor ebédre?

Minden évben ugyanazt az ételt – mondta Darren a Hello magazinnak. Akár unalmasnak is mondhatnánk, de ez a család számára a hagyományról és a tiszteletről szól, így nem kerül az asztalra más, csak pulyka, amiből a séf a körülbelül százfős személyzetnek is készít.

A család felnőtt tagjai a nagyteremben étkeznek, míg a fiatal hercegek és hercegnők egy külön helyiségben a dadákkal.

A gyerekek csak akkor ülhetnek a felnőttek asztalához, ha elég idősek lesznek ahhoz, hogy megfelelően viselkedjenek az asztalnál. A királyi család idősebb tagjai így nyugodtan, gyerekzsivaj, sírás és repülő zöldborsószemek nélkül élvezhetik a lakomát.

Az asztalra kerülő pulykákat, különféle töltelékekkel (zsályás-hagymás, gesztenyés) ízesítik, mellé pedig sült burgonyát, krumplipürét, paszternákot és kelbimbót tálalnak. A desszert minden évben brandyvel meglocsolt karácsonyi puding. Ebéd után a család közösen sétálni indul a sandringhami birtokon, majd összeülnek, és együtt hallgatják a király karácsonyi beszédét.

Mit eszik a királyi család karácsonykor, délutáni teaidőben?

Csak úgy, mint az ebédet, ezt is külön szobában tálalják az ifjabb és az idősebb családtagoknak.

„Ilyenkor olyan az asztal, mint egy bazári vásár. Mindenféle aprósütemény, szendvicsek és harapnivalók terítik be az asztalt, ehhez jönnek még a piték és a karácsonyi torta is.”

Mit esznek a királyi család tagjai karácsonykor vacsorára?

A nap utolsó étkezése az úgynevezett „büfé”, amelyet Darren úgy jellemez, hogy még az ebédnél is bonyolultabb. Ez az egyetlen alkalom, amikor a főszakács bemegy az ebédlőbe, hogy felszeletelje a húst.

Valójában hidegtálként kell elképzelni a vacsora menüjét, a sajtoktól kezdve a süteményeken át minden megtalálható az asztalon. A vacsorát a séf nyitja meg, amikor felszeleteli a sonkát a család részére. Ezután töltenek neki egy italt, és a királye maga köszöni meg az egész éves munkáját.

A személyzet ezután elvonul, a család pedig a karácsonyfa mellett élvezi ki a szenteste utolsó óráit.