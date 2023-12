Holiday, az egyik legikonikusabb karácsonyi film, de vajon hol tartanak most a szereplői?

Két párhuzamosan futó történet, két teljesen különböző nőről, akik mégis egy cipőben járnak.

A Nancy Meyers rendezte 2006-os Holiday bár vegyes kritikákat kapott, mégis sikerült beírnia magát a legjobb karácsonyi filmek közé. A Kate Winslet és Cameron Diaz főszereplésével készült romantikus vígjátékban a szerelemben nem túl szerencsés hősnőink úgy döntenek, hogy karácsonyra házat cserélnek, így pedig lehetőséget kapnak arra, hogy megtalálják az igazit Jack Black és Jude Law személyében.

Jude Law

A Holidayben cuki Kendőfej urat alakító apaszerepét követően, Law a világot jelentő deszkákon folytatta karrierjét, ahol 2009-ben eljátszotta a címszerepet a Hamlet című West End-előadásban. A produkció végül a Broadwayre költözött, ami után a színész egy Tony-jelölést is bezsebelt. Emellett Jude szerepelt több Sherlock Holmes-filmben Robert Downey jr.-ral, de a kritikusok elismerését az HBO Az ifjú pápa című filmjében nyújtott alakításával vívta ki. Legutóbb olyan kasszasikerekben láthattuk, mint a Marvel kapitány, a Legendás állatok franchise, amelyben a fiatal Albus Dumbledore-t alakítja, és a Pán Péter és Wendy Disney klasszikusban, amelyben Hook kapitányt játszotta.

Cameron Diaz

Miután Amandát alakította a Holidayben, Diaz több műfajban is kipróbálta magát: köztük A doboz pszichothrillerben 2009-ben, az akció dús Kéjjel-nappalban Tom Cruise, és a Rossz tanár című vígjátékba Justin Timberlake oldalán. A csajok bosszúja és az Annie 2014-es remake-je után Diaz visszavonult a színészettől, hogy az anyaságra koncentrálhasson. Kreativitását az írásban élte ki, két életmód könyve, a The Body Book és The Longevity Book is New York Times bestseller lett. Emellett pedig saját bormárkája van, melynek marketingjét egyengeti. A színésznő idén úgy döntött visszatér, és leforgatta Jamie Foxxszal a Back In Action című filmet.

Kate Winslet

Néhány évvel azután, hogy Irisként szerepelt a Holidayben, Winslet újra a Titanic-beli szerelmével, Leonardo DiCaprióval dolgozott, vele forgatta A szabadság útjai című filmet, aminek köszönhetően számos díjat kapott, köztük a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-ot. Kate az utóbbi években számos könyvadaptációban szerepelt, köztük a Beavatott franchise-ban, A ruhakészítőben és a Hegyek közöttben. Az HBO Easttowni rejtélyek című minisorozatában nyújtott alakítását dicsérte a szakma, amiért az Emmy-díjat is elnyerte. Legutóbb pedig Elizabeth Lee Miller, a világhírű háborús tudósító bőrébe bújt a Lee című film kedvéért.

Jack Black

Miles szerepét követően Black a Kung Fu Panda sorozatot szinkronizálta, és olyan szériákban tűnt fel, mint a The Office és az iCarly. Mindemellett a remek zenész hírében álló Jack az együttesét sem hanyagolta, több albumot is kiadott a Tenacious D nevű bandájával. Legutóbbi filmszerepei közé tartozik a Libabőr, a Végzet órája és a két Jumanji remake.

Rufus Sewell

Miután eljátszotta Kate Winslet exét, Jaspert a Holidayben, főszerepet kapott Az utazó, az Abraham Lincoln, a vámpírvadász és a Herkules című filmekben. Legutóbbi filmjei közé tartozik az Apa, Anthony Hopkinsszal és M. Night Shyamalan Idő című thrillere.

Eli Wallach

Wallach volt az, aki miatt a legszerethetőbb ez a film. Arthurként Hollywood egyik legendás filmesét, egy Oscar-díjas forgatókönyvírót játszott, de a színész a való életben is épp ilyen elismerésre méltó renoméval rendelkezett. Az Emmy-, Tony- és BAFTA-díjas amerikai színész első sikerét 1956-ban a Babuci című filmben nyújtott alakításával aratta, de legismertebb kétségkívül A Jó, a Rossz és a Csúfban Tuco szerepe volt. Sokan nem tudják, de ő volt Henry Fonda legjobb barátja. A Holiday után még feltűnt a Szeretlek, New York, a Szellemíró és a Tőzsdecápák – A pénz nem alszik című filmekben. Életének 98. évében, 2014 nyarán hunyt el.