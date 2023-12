Más szemmel fogja nézni a Grincset, ha megtudja ezt a titkot

A Grincs a 2000-es évek óta nagy kedvenc számtalan családban. Szinte mindenki legalább annyira ismeri az elejétől a végéig, mint a Reszkessetek, betörőket!, mégis van egy apróság, ami sokak figyelmét elkerülhette az elmúlt 23 évben.

You’re a trickster, Mr. Grinch: The little known movie fact most viewers missed https://t.co/wHE5DjUb5L pic.twitter.com/jbRDyv2aud

— New York Post (@nypost) December 19, 2023