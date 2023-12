Karácsonyi dalokat hallgat az autóban? Erre mindenképp figyeljen!

Egy kutatás szerint vannak olyan slágerek, amelyek frusztrációt okozhatnak a volán mögött ülőknél, és azt is elmagyarázza, hogy miért.

Az ünnepek már az ajtón kopogtatnak, a rádióból pedig karácsonyi dalok szólnak, de sokak lejátszási listáján is megjelennek a régi örökzöldek, s ebben semmi meglepő nincs, hisz mi hozhatna bárkit jobban ünnepi hangulatba, mint például Bing Crosby White Christmas című dala.

Egy tanulmány a Mariah Carey unásig játszott slágerétől egészen a Judy Garland klasszikusáig megvizsgálta az egyes dalok BPM-jét, azaz percenkénti leütésszámát, és azt elemezve pedig kilistázta a legveszélyesebb karácsonyi dalokat.

A Chill Insurance által végzett kutatás szerint a 120 feletti ütem per perces zeneszámok fokozottan veszélyesek lehetnek a vezetésre, hiszen miközben egy jól megválasztott, gyors tempójú zene edzés közben magasabb pulzusszámot és a kevesebbnek érzett erőkifejtést eredményez, sofőrként a higgadtságunkat kell megőriznünk, amiben egy gyors tempójú dal nincs a segítségünkre.

Ez alapján pedig az alábbi három karácsonyi dalt egyáltalán nem javasolják a szakértők, hogy autóban hallgassuk, mivel ingerültséget okozhat:

3. Feliz Navidad

A Feliz Navidad című spanyol karácsonyi dal egy másik nagy kedvenc, a tanulmány szerint azonban 149-es BPM-jével José Feliciano ünnepi slágere a harmadik legveszélyesebb karácsonyi dalnak számít.

2. All I Want for Christmas Is You

Lehet, hogy ez lesz a legnagyobb nemzetközi siker, hisz több mint 17 millió példányban kelt el, idén pedig Gyémántdíjasnak kiáltotta ki az Amerikai Hanglemezipari Szövetség. Mariah Carey slágere a második legveszélyesebb ünnepi dallam, ami 30 BPM-vel meghaladja a kívánt limitet. Épp elégszer hallani az üzletközpontokban ezt a dalt, így a volán mögött inkább ne ezt énekeljük.

1. Frosty the Snowman

A Gene Autry klasszikusának rajongói jobb, ha idén csak otthon hallgatják ezt a dalt, mivel 172 BPM-vel rendelkezik, jóval meghaladva az ajánlott értéket. A vezetők ezt hallgatva stresszesebbek lehetnek.

A Dailyrecord cikke az első tíz stoplistás dal mellé a legbiztonságosabb számokat is egy csokorba gyűjtötte, amik mellett zenként ülhetünk akár a legnagyobb dugóban is. A The Pogues – Fairytale of New York című dala tökéletes választás lehet a nyugodt autózáshoz.