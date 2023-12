Robin Williams lánya elhozza a tökéletes férfit

A fanyar humoráról és merész ötleteiről ismert Diablo Cody forgatókönyvíró, aki Oscart kapott a Junóért, nem először kirándul a horrorvígjátékok földjére. A 2009-es Ördög bújt beléd, amelyben Megan Fox vérszomjas pomponlányt alakított, ma már kultikus rajongótáborral büszkélkedhet.

“Nobody was making a ‘building a man’ movie,” she tells Empire.

EXCLUSIVE 🧟‍♂️ #LisaFrankenstein is Diablo Cody’s horror-comedy flip on Weird Science.

Hasonló rangot vívhat ki magának Cody új opusza, a Lisa Frankenstein is, amely a klasszikus Frankenstein-történetet fordítja ki: a szeretetre és megértésre vágyó gyászoló hősnő (Kathryn Newton) egy halottat (Cole Sprouse) kelt életre azért, hogy álmai beteljesüljenek. Az új történetet szintén egy hiány hívta életre.

„A nyolcvanas években nagy élvezettel figyeltem, ahogy a Frankenstein-mítoszt több műfajban is felhasználták a ’hogyan alkossunk tökéletes nőt?’ jelszó jegyében, erre a legjobb példa a Különös kísérlet volt 1985-ben. Érdekes módon a tökéletes férfi megalkotásával valahogy nem akartak foglalkozni, talán a Rocky Horror Picture Show-t kivéve, amit imádok, utalunk is rá a filmünkben. Az jutott eszembe, hogy mi van, ha egy lány rátalál az igazira, akivel csak az a gond, hogy nem nagyon beszédes, mivelhogy halott? Hogyan tudna egy kis életet lehelni bele? Amikor beugrott, hogy egy zárlatos szoláriumágy jöhetne a képbe, már sínen is volt a történet”