Kaszkadőröket megszégyenítő, amit Henry Cavill csinál

Továbbra is csörgedeznek az információk Matthew Vaughn új akcióvígjátékáról, az Argylle: A szuperkémről, amellyel többek között a kémfilmek műfaját szeretné megfricskázni, különös tekintettel James Bondra.

EXCLUSIVE 🐈

Henry Cavill is super-spy #Argylle in the trailer for Matthew Vaughn’s new film – but, there’s a twist. Many twists, even.

In a trailer breakdown interview, Vaughn teases what to expect from his rug-pulling spy action-adventure.

READ MORE: https://t.co/gRSuCj80vT pic.twitter.com/h2fTKH8Xgf

— Empire Magazine (@empiremagazine) September 28, 2023