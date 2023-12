Szomorú karácsony vár Mariah Carey-re

A karácsonyi dalok koronázatlan királynője állítólag szakított háttértáncos párjával.

Mariah Carey a hírek szerint idén Bryan Tanaka nélkül tölti az ünnepeket. Hét év után szakítottak egymással.

Mariah Carey fuels Bryan Tanaka split speculation with solo holiday trip to Aspen: report https://t.co/CLaAc2gLns pic.twitter.com/FFyWcBgtqQ — Page Six (@PageSix) December 19, 2023

Az 54 éves énekesnő egy bennfentes forrás szerint idén egyedül utazik a szokásos Aspenben tartott karácsonyra. Mariah 14 évvel fiatalabb párja, Bryan Tanaka, aki eddig minden évben az énekesnővel tartott, most kihagyja a családi kiruccanást. A pletyka, miszerint Carey és Tanaka hét éve tartó kapcsolata véget ért, azután röppent fel, hogy az énekesnő Bryan nélkül lépett színpadra a Merry Christmas One and All turnéján. Tanaka 2006 óta állandó szereplője Carey turnéinak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Billboard Music Awards (@bbmas) által megosztott bejegyzés

Az énekesnő a hónap elején a People magazinnak azt mesélte, hogy szörnyű év van mögötte.

„Már vagy egy egész éve vártam ezt a karácsonyt. Tavaly óta – mert a tavalyi év nem volt a legjobb. Ennek ellenére jól fogok szórakozni, ha törik, ha szakad.”

Mariah és Bryan kapcsolata 2016-ban vált romantikussá, nem sokkal azután, hogy Carey szakított milliárdos vőlegényével, James Packerrel.

Az énekesnőnek Nick Cannonnal kötött korábbi házasságából születtek az ikrei, Monroe és Moroccan, akik most 12 évesek.

Kapcsolódó tartalom