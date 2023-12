Kiderült, kinek a bikinis fotója díszítette a tinédzser Vilmos herceg szobájának falát

A gyönyörű szupermodell nemcsak hogy „vendégszerepelt” A korona új évadában, de mint kiderült, sok-sok évvel ezelőtt találkozott is Vilmos herceggel és édesanyjával, Diana hercegnével.

Cindy Crawford kétségtelenül a 90-es évek egyik szexszimbóluma volt, és bár pletykálják, hogy a valóságban is ott „pihent” a tinédzser Vilmos herceg szobájának a falán a szupermodell, de A korona legújabb évadában biztosan így volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cindy Crawford (@cindycrawford) által megosztott bejegyzés

A jelenetben Fülöp herceg – akit Jonathan Pryce alakít – megkérdezte Vilmost, hogy kik azok a nők a szobája falán, mire a herceg így válaszolt: „Claudia Schiffer, Cindy Crawford és Naomi Campbell.”

A most 57 éves modell az Instagramon mesélt arról, hogy „vendégszerepelt” a sorozatban, és elárulta, hogy évekkel ezelőtt találkozott is a herceggel és édesanyjával, akikkel közös fotója is készült.

„Egy kis vendégszerep A koronában. Még mindig élénken emlékszem, amikor ellátogattam a Kensington-palotába, hogy találkozzam Dianával és a tinédzser Vilmossal, aki éppen akkor fedezte fel a szupermodelleket”

– írta Crawford a Diana hercegnével közös fotója mellé.

Princess Diana and Cindy Crawford pic.twitter.com/rPTpTFOMIa — mena (@chokemedior) October 12, 2021

Amikor Cindy találkozhatott Dianával, legidősebb fia, Vilmos még csak 16 éves volt.

„Diana hercegné valahogy megszerezte az irodám számát és megkért, hogyha Londonban járok, ugorjak be hozzájuk egy teára. Vilmos herceg éppen akkor kezdte észrevenni a modelleket, és úgy gondolta, hogy ez aranyos meglepetés lenne neki és Harry hercegnek. Ideges voltam, és nem tudtam, mit vegyek fel, de emlékszem, amint belépett a szobába, és beszélgetni kezdtünk, olyan volt, mintha egy barátnőmmel beszélgetnék. Természetes és lehengerlő volt, és mindannyiunknak megmutatta, milyennek kell lennie egy modern kori hercegnének.”

