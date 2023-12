Hivatalos! Úton a következő hercegi sarj!

A luxemburgi királyi család hivatalosan is megerősítette, hogy a 32 éves Alexandra hercegnő első közös gyermekét várja férjével, a 35 éves Nicolas Bagoryval.

Princess Alexandra of Luxembourg is pregnant, expecting her first child with Nicolas Bagory https://t.co/Hu4cK4Qp80 pic.twitter.com/qVq5AXFMOY

