Váratlanul elhunyt a legendás zenész

Egyelőre ismeretlen okokból, 77 éves korában elhunyt Colin Burgess, az AC/DC eredeti dobosa.

„Szomorúan értesültünk Colin Burgess haláláról. Ő volt az első dobosunk, egy kiváló zenész. Nyugodj békében Colin”

– írta a legendás ausztrál rockzenekar az Instagramon.

Burgess 1973-ban csatlakozott a zenekarhoz a többi alapító taggal: Dave Evans énekessel, Larry Van Kriedt basszusgitárossal, valamint Angus és Malcolm Young testvérpárral és gitárosokkal együtt.

Colint végül egy évvel a megalakulásuk után kirúgták a bandából, miután kábítószer hatása alatt állt színpadra az AC/DC-vel.

A dobos helyére Phil Rudd érkezett, aki egészen napjainkig az együttessel játszik.

Az AC/DC olyan listavezető albumokat adott ki hosszú fennállása óta, mint a Back in Black és a For Those About to Rock We Salute You.

Burgess 1968 és 1972 között az ausztrál The Masters Apprentices együttesben is dobolt.

Őt és a zenekar többi tagját 1998-ban beiktatták az ausztrál Hírességek Csarnokába.