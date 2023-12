A jóképű filmsztár még csak nem is sejtette, hogy egy színésznőbe szeret bele

Tizennégy éve tart a színész felesége iránti, mindent elsöprő vonzalma, amit abban a percben érzett, hogy először meglátta, de csak miután fülig belezúgott, tudta meg, hogy a lány egy csodálatos színésznő.

Ha azt hinné az ember, hogy Peter Sarsgaard és Maggie Gyllenhaal sablonosan egy közös film forgatásán találkoztak, akkor téved.

„Egy vacsorán találkoztam Maggie-vel, és nem tudtam, hogy egy színésznő”

– vallja be az 52 éves Sarsgaard a People-nek, a 2001-ben történt sorsfordító estéről. „Semmit sem tudtam róla, de azonnal megtetszett” – mesél a kezdeti vonzalmáról.

Sarsgaard – aki nemrég nyerte el a legjobb színész díját a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a Memory című filmért, amelyben egy demenciában szenvedő férfit alakít – 2009-ben vette feleségül Maggie-t. A szerelemből két közös lányuk is született, a most 17 éves Ramona és a most 12 éves Gloria.

Két évtizedes kapcsolatuk során a házaspár többször dolgozott együtt, többek között a Broadway-n, ahol felesége rendezte Sarsgaardot A sirályban, majd az 2020-as Az elveszett lányban. Maggie ez utóbbiért a velencei filmfesztiválon a legjobb rendezésért járó díjat is elnyerte.

„Imádok vele dolgozni” – mondja elismerően Sarsgaard a feleségéről. „Nagyszerű rendező. Elképesztő érzéke van hozzá, hogy tudja, mire van szüksége egy színésznek. Akit instruálni kell, annak megmondja, mit tegyen, akit pedig nem kell, azt békén hagyja” – dícséri Sarsgaard felesége rendezői képességét.

Maggie Gyllenhaal amerikai színésznõ és férje, Peter Sarsgaard amerikai színész a Crimes of the Future címû film bemutatóján a 75. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2022. május 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier)

Elmondása szerint Sarsgaard rendkívül büszke rá, hogy Maggie-vel külön-külön, mindketten díjat nyertek Velencében a munkájukért.

„Számomra a díjak arra valók, hogy rávilágítsanak azokra az értékekre, amik talán az elismerés nélkül rejtve maradnának. Emellett ki ne szeretne nyerni?” – mondja nevetve. „Nyerni olyan érzés, mintha aznap lenne a születésnapod!”