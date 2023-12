Hugh Grant úgy véli, túl öreg már ahhoz, hogy öt gyereket neveljen

A 63 éves színész a People-nek adott interjúban azzal viccelődött, hogy túlságosan idős, túl sok a gyermeke és egy kis szünetre lenne szüksége.

„Egyáltalán nem viccelek! Elárasztanak a gyerekeim!” – felelte a Wonka zenés fantasy film 63 éves színésze, amikor a szabadidejéről kérdezték.

Ugyanis Grantnek nemcsak egy 12 éves lánya és egy 9 éves fia van Tinglan Hongtól, hanem feleségével, Anna Eberstein producerrel további három gyermeket nevelnek.

A pár legidősebb gyermeke a 11 éves John, de fiatalabb két testvéréről semmit sem tudni, azon kívül, hogy az egyik 2015-ben, a másik 2018-ban született.

Grant és a 40 éves Eberstein abban az évben kötötték össze az életüket, amikor a producer megszülte a harmadik babát. A pár a családjuk békéjét féltve őrzi, távol tartják gyermekeiket a nyilvánosságtól.

Hugh Grant brit színész és felesége, Anna Eberstein svéd producer a brit királyi pár tiszteletére adott díszvacsorára érkezik a versailles-i kastélyba 2023. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

A Golden Globe-díjas színész mielőtt apa lett, 13 évig élt kapcsolatban Elizabeth Hurley modellel, akivel 2000-es szakításuk óta is jó barátságot ápolnak. A színésznő Andy Cohen műsorában még 2018 márciusában arról mesélt, hogy a gyermekek születése Grantet kifejezetten jó irányba változtatták meg. A színész egyébként már elmúlt 50 éves, mikor az első gyermeke a világra jött.

Az Igazából szerelem színésze 2020-ban egy The Timesnak adott interjúban is már öregembernek nevezte magát, és kifejtette, hogy a gyermeknevelés kihívásait óráról órára éli csak túl, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az apaság csodákat tett a színészi játékával.

„Egy félig-meddig elsorvadt középkorú golfozóból egy olyan férfi lettem, aki csordultig van szeretettel” – nyilatkozta.