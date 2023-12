Ronda karácsonyi pulcsiba bújt a T-rex a Természettudományi Múzeumban

Ronda karácsonyi pulcsiba és Mikulás-sapkába bújt az ünnepekre a londoni Természettudományi Múzeum robotdinoszaurusza. A pulóvert, amelyet a dinoszauruszcsontvázainak motívumai díszítenek, teljes egészében fenntartható alapanyagokból készítettek.

The T. rex at the Natural History Museum is gearing up for a roar-some Christmas 🦖🎄https://t.co/TyNW1MIHln

— BBC London (@BBCLondonNews) November 7, 2023