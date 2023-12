Tom Cruise odáig van a 25 évvel fiatalabb szépségért – ő rabolta el a színész szívét

A 61 éves Tom Cruise-t a múlt hétvégén a 36 éves Elsina Khayrova nevű orosz társasági hölggyel látták kacérkodni egy londoni partin.

Tom Cruise, 61, spotted canoodling with Russian socialite, 36, who has $1M handbag collection: report https://t.co/fsGRP0SGhp pic.twitter.com/CszuxwhK8Y

— Page Six (@PageSix) December 12, 2023