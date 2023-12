Előtte-utána fotó! Látványosan lefogyott az Amerikai pite színésznője

Alyson Hannigan közel 10 kilótól szabadult meg, amit tévés szereplésének köszönhet.

Alyson Hannigan, az Amerikai pite és az Így jártam anyátokkal sztárja teljes testi és lelki átalakuláson esett át.

Alyson Hannigan lost 20 pounds of ‘both weight and emotional baggage’ on ‘DWTS’ https://t.co/Rbl9FHN2JQ pic.twitter.com/rWQFkuoUdo — Page Six (@PageSix) December 9, 2023

A 49 éves színésznő az amerikai Dancing With the Stars 32. évadában mutatta meg új, karcsú alakját.

Alyson egy előtte-utána fotót is megosztott az Instagram-oldalán, amelyen jól látszik, hogy mennyit változott a táncműsor első és utolsó adása között.

„Ez mindent elmond. A műsorban töltött időm alatt közel 10 kilót fogytam mind súlyból, mind érzelmi terhekből.”

Kapcsolódó tartalom

Hannigan 2003-ban ment feleségül Alexis Denisofhoz, a Buffy a vámpírok réme és az Angel színészéhez, aki még az Így jártam anyátokkalban is szerepelt, mint Robin Scherbatsky bosszantó munkatársa, Sandy Rivers. A sztárpárnak két lánya született, a most 14 éves Satyana Marie, és a most 11 éves Keeva Jane.