Elhunyt a legendás színésznő

A 87 éves színésznő halálhírét családja jelentette be hétfőn.

87 éves korában elhunyt Shirley Anne Field brit színésznő, aki olyan filmekkel vált ismertté, mint az 1966-os Alfie-Szívtelen szívtipró, az Ember a holdon, A háború szerelmese vagy A Nap királyai.

Actress Shirley Anne Field has died aged 87, her family has said. https://t.co/MBTWgqtzRj — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) December 11, 2023

„Nagy szomorúsággal osztjuk meg a hírt, hogy Shirley Anne Field vasárnap békésen elhunyt családja és barátai körében. Nagyon fog hiányozni, és emlékezni fogunk rá megingathatatlan szellemisége és több mint öt évtizedes, színpadon és képernyőn szerzett csodálatos öröksége miatt ”

– áll a család közleményében, amit a The Guardian tett közzé.

Az 1936. június 27-én Londonban született Field karrierje modellként indult az 1950-es években, lehengerlő szépsége és tehetsége miatt azonban hamar megtalálták a filmes szerepek.

The great cinema in the sky has claimed another angel tonight. A true British star – #ShirleyAnneField – goodnight, dearest friend. pic.twitter.com/0DEk6IhIGl — Talking Pictures TV (@TalkingPicsTV) December 11, 2023

Legkorábbi filmes munkái közé tartozik az 1956-os Loser Takes All és a Mégis szép az élet című filmek. 1959-ben a Horrors of the Black Museum című filmben kapta meg első nagyobb szerepét.

Field csillaga a következő évtizedben ragyogott fel igazán. Az 1960-as The Entertainer című filmben Tina Lapford szerepével, amelyben Laurence Olivier oldalán játszott, megszilárdította hollywoodi státuszát. Ebben az évben Field nyolc különböző filmet forgatott.

A tévé képernyőin olyan produkciókban szerepelt, mint a Madson, Where the Heart Is, vagy a Waking the Dead. A világot jelentő deszkákon is fellépett, játszott a The Cemetery Club és a Five Blue Hair Ladies Sitting on a Green Park Bench című darabokban.

Híres filmes partnerei közé tartozott Steve McQueen, Robert Wagner, Michael Caine és Laurence Olivier is.