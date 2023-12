Lajos herceget újabb csintalanságon érték

A walesi hercegi család a hétvégén részt vett a Westminster-apátságban tartott különleges istentiszteleten, amit a helyi kórus kísért karácsonyi dalokkal.

Mischievous Prince Louis blows out sister Princess Charlotte’s candle during Christmas concert https://t.co/YRHlj6BrdL pic.twitter.com/8Bpzgh1wJu

Mint, ahogy azt már megszokhattuk, a kis Lajos herceg ezúttal sem tudott nyugodtan a helyén ülni, muszáj volt valami kis csintalanságot elkövetnie, és ennek rendszerint a célpontja idősebb nővére, a nyolcéves Sarolta. Lajos az istentisztelet alatt mindent megpróbált, hogy elfújja Sarolta kezében a gyertyát, és ezért a megrovó pillantásokat meg is kapta édesanyjától, Katalintól.

A little brother doing little brother things!! Prince Louis blows out Princess Charlotte’s candle!😂 pic.twitter.com/YxqgxtdVsG

