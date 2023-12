Johnny Depp kísérte utolsó útjára a legendás ír zenészt

Shane MacGowan koporsóját egyik legjobb barátja, a Karib-tenger kalózai sztárja, Johnny Depp vitte.

Shane MacGowan a The Pogues ír punkbanda frontembere és a legendás karácsonyi dal, a Fairytale of New York énekese 65 éves korában hunyt el november 30-án az agyvelőgyulladással vívott nyolcéves küzdelem után.

A legendás zenész temetésére a hétvégén került sor, és a szertartás pedig éppen olyan volt, mint Shane életében: bohókás és vidám.

Nick Cave az A Rainy Night in Soho című dalt adta elő a szertartáson, Glen Hansard és Lisa O’Neill ír zenészek pedig a Fairytale of New Yorkot, aminek hallatán többen felálltak a gyászoló tömegből és táncra perdültek az elhunyt tiszteletére.

A hírességek sorát gyarapította még Bono és Bob Geldof, valamint Johnny Depp, aki elhunyt barátja koporsóját vitte a gyászmenet alatt.

A 65 éves zenésznél nyolc évvel ezelőtt diagnosztizálták az agyvelőgyulladást, ami miatt folyamatosan kórházi kezelésekre járt.

MacGowan 1982-ben alapította meg punkzenekarát, a The Pogues-t, amely provokatív és lázadó számaival végigsöpört Írországon, majd a teljes Egyesült Királyságon. A frontember kiszámíthatatlan életmódja és mértéktelen alkoholfogyasztása azonban odáig vezetett, hogy végül a The Pogues 1991-ben kirúgta őt egyre megbízhatatlanabb viselkedése miatt. Később azt állította, hogy 14 éves kora óta egyetlen napot sem volt józan.

Egyik utolsó nyilvános fellépése 2018-ban volt, egy különleges 60. születésnapi ünnepségen a dublini National Concert Hallban, ahol olyan hírességek adták elő dalait, mint Johnny Depp, Bono, Sinead O’Connor és Cerys Matthews.