Autóbaleset okozása miatt beperelték a Meglógtam a Ferrarival sztárját

Beperelte Alan Ruck színészt a baleset egyik áldozata. A keresetben Horacio Vela azt állítja, hogy este 9 óra körül türelmesen várakozott a piros lámpánál, amikor a színész autója, amely közvetlenül mögötte volt, váratlanul belerohant és szembejövő forgalomba tolta az autóját, ahol több járművel ütközött össze.

A lawsuit was filed against ‘Succession’ star Alan Ruck on Thursday, accusing the actor of causing a chain-reaction crash in Los Angeles that severely injured a man and totaled his car, NBC News said. https://t.co/f2Kw0TVERJ

