Barbra Streisand befejezte, nem forgat több filmet

A legendás színésznő elárulta, hogy visszavonul, mivel már fárasztónak találja a filmforgatásokat.

„Sok filmötletem volt, amit meg akartam csinálni, aztán ellustultam. Az volt a fejemben, hogy ó igen, ehhez a filmhez meg kell csinálni az összes korhű ruhapróbát, a másikhoz meg Arkansasban kellene élnem, hogy megcsinálhassam. Nem is tudom. Bonyolult ez az egész, bonyolult vagyok én is. És lusta” – mondta a most 81 éves Barbra.

Barbra Streisand likely won’t make another movie: ‘It’s complicated’ https://t.co/kJ9WFmrR7L pic.twitter.com/TygmjnxpFt — New York Post (@nypost) December 6, 2023

Az EGOT-győztes (Emmy-díj, Grammy-díj, Oscar-díj, Tony-díj) színésznő elmondta, hogy soha nem jutott volna el a múlt hónapban megjelent My Name Is Barbra című memoárja megírásához, ha több filmet forgatott volna.

Streisand korábban több olyan projektért is küzdött, amelyek soha nem láttak napvilágot, köztük a The Normal Heart, az Ilyenek voltunk című filmjének folytatása, valamint a Gypsy című musical filmadaptációja, amely a burleszk előadó-művésznő, Gypsy Rose Lee történetét meséli el.

„Kicsit túlterhelt vagyok, és azt veszem észre, hogy ebben a szakmában nincs megállás. Az igazat megvallva, egy kicsit elegem van már magamból.”

Memoárja megjelenésével, amely szinte azonnal The New York Times-bestseller lett, Streisand azt reméli, hogy végre megpihenhet, és több időt tölthet férjével, James Brolinnal.