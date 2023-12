Súlyos bűncselekmény miatt áll bíróság elé a világhírű zenész

A bűncselekményt a vád szerint egy New York-i stúdióban követték el. A vádiratban meg nem nevezett, akkor középiskolás áldozat Detroit környékén találkozott Combs ismerőseivel, akikkel magánrepülővel New Yorkba utazott. Ezt követően a hangstúdióban feltételezhetően bedrogozták és leitatták, majd hárman megerőszakolták. A támadás után az lányt visszavitték Michiganbe, bár az áldozat elmondása szerint a visszaútról alig vannak emlékei.

