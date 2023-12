Rákkal diagnosztizálták a Reszkessetek, betörők! sztárját

Ken Hudson Campbellt október 27-én rákkal diagnosztizálták. A 61 éves színésznek, aki az 1990-es ikonikus karácsonyi filmben, a Reszkessetek, betörőkben Macaulay Culkin mellett a Mikulást alakította, az állkapcsában találtak daganatot, ami elkezdett ráhúzódni a fogaira is.

Home Alone star Kevin Hudson Campbell, 61, diagnosed with cancer and set to undergo surgery – as star's family launch fundraiser for help with spiraling medical costs https://t.co/SswFtjpuUw

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 7, 2023