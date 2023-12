Gyászol az uralkodó család, elhunyt a herceg

Ötvenegy éves korában, váratlanul elhunyt az uralkodó fia.

Konstantin liechtensteini herceg, 51 éves korában, december 5-én hunyt el – jelentette be a liechtensteini hercegi család.

Prince Constantin of Liechtenstein dies ‘unexpectedly’ at 51 https://t.co/rl6Ph7U5dw pic.twitter.com/84RGlRgNQ1 — New York Post (@nypost) December 7, 2023

A háromgyermekes apa, aki a hetedik volt a trónöröklési sorban, az uralkodó II. János Ádám liechtensteini herceg harmadik fia volt.

Halálának váratlan okát egyelőre nem közölték.

Prince Constantin of Liechtenstein dies aged 51 https://t.co/Ou26QGY6h3 pic.twitter.com/pOmrYlF6VE

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 6, 2023

Konstantin herceg 1999-ben vette feleségül Mária liechtensteini hercegnét, három közös gyermekük született, a most 20 éves Moritz herceg, a most 18 éves Georgina hercegnő és a most 15 éves Benedikt herceg.

A liechtensteini állami parlament szerdán egyperces néma csenddel tisztelgett a néhai uralkodó előtt.

Kapcsolódó tartalom

Konstantin herceg jogot tanult, mielőtt a Liechtensteini Hercegi Alapítvány főigazgatója és igazgatótanácsának elnöke lett – ezt a tisztséget több mint 11 évig töltötte be.

Az alapítvány gondozza a liechtensteini hercegi család szinte teljes vagyonát, beleértve a világ egyik legnagyobb magánművészeti gyűjteményét.