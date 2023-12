Bírósági ügybe keveredett Harry herceg

Harry herceg, III. Károly király kisebbik fia tavaly perelte be az Associated Newspapers kiadót azon cikke miatt, amelyben azt állította, hogy a herceg megpróbálta titokban tartani a brit kormánnyal folytatott külön jogi harcát a közpénzekből finanszírozott rendőri védelméről. Harry ilyen jellegű védelemre való jogosultságát visszavonták, miután 2020-ban visszalépett a királyi kötelességeitől.

Prince Harry: Archie and Lilibet will not feel at home in UK

Duke of Sussex believes his children will not be safe due to downgraded security protection

Read more ⬇️https://t.co/Q8RsTiXw9k

